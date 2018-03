Peugeot | con 508 torna la voglia di berlina E occhio alla Rifter

Groupe PSA - accordo con la Namibia per produrre Opel e Peugeot : Groupe PSA e il governo della Namibia hanno sottoscritto un accordo di investimento in vista della creazione di una joint-venture tra Groupe PSA e Namibia Development Corporation (NDC) per...

Peugeot 508 - Con la nuova generazione si fa più sportiva : La Peugeot rinnova completamente la 508, presentando la berlina al Salone di Ginevra. Il cambio di passo a livello stilistico è in linea con quello già compiuto da modelli recenti come 308, 3008 e 5008: la 508 propone uno stile aggressivo, sportivo e totalmente innovativo rispetto al passato, abbracciando l'attuale tendenza del marchio francese. La nuova 508 sarà assemblata nella fabbrica francese di Mulhouse e le prime consegne sono previste ...

Peugeot Rifter 4x4 Concept - A Ginevra il prototipo che ama loutdoor : In occasione del Salone di Ginevra, la Peugeot esporrà in pubblico il Rifter 4x4 Concept, unoriginale proposta ispirata agli amanti delle attività allaria aperta. Al suo fianco sarà presente anche il nuovo Rifter di serie, multispazio nato dal progetto del gruppo PSA che ha dato vita anche al Citroën Berlingo e all'Opel Combo Life sulla nuova piattaforma modulare Emp2. Make-up dedicato. Il Rifter 4x4 Concept si ...

Brignano in tour con i Suv di Peugeot : Peugeot 308 GTi, berlina con tanta grinta - scopri Traveller è il modello della Casa del leone che fin dal debutto sul mercato italiano si è imposto autorevolmente nel mondo dei veicoli multispazio ...

Nuova Peugeot 208 2018 : opinioni - prezzo diesel e gpl - interni - dimensioni - consumi e scheda tecnica : Visto il clamore che ha suscitato il video di Peugeot Italia con Stefano Accorsi alla guida della Nuova Peugeot 208 2018, vediamo tutti i dettagli del nuovo modello. Nei paragrafi che seguono parleremo delle caratteristiche, della scheda tecnica, dei consumi e dei prezzi, senza dimenticarci delle opinioni degli utilizzatori del modello attuale. In aggiunta, apriremo una breve parentesi riguardo al nuovo modello, quello che è in dirittura ...

Dakar 2018 - Peugeot : una vittoria sofferta contro grandi avversari : Il copione è stato rispettato: la Peugeot ha vinto, con Carlos Sainz, la sua terza Dakar consecutiva e si ritira dalla specialità da trionfatrice. Ma il film, in realtà, è stato tuttaltro che scontato. Perché la Casa francese, questo successo ha dovuto sudarselo fino alla fine, con una sola delle quattro 3008 Dakar Maxi schierate in grado di precedere al traguardo le rivali della Toyota. Il perché è presto detto: questa Dakar, è tornata a essere ...

Dakar 2018 - Day-4 : tripletta Peugeot con Loeb - Van Beveren trionfa nelle moto : Sempre più interessante la gara delle moto , perché ogni giorno c'è una nuova proposta, un colpo di scena o una variante avvincente di una precedente dinamica. Sempre più interessante la Gara delle ...

Dakar 2018 - Classifica generale moto dopo la 2a tappa (7 gennaio) : comanda la Peugeot con Despres : La vittoria nella seconda tappa “Pisco-Pisco” ha portato in vetta alla graduatoria generale lo spagnolo della Honda Joan Barreda a precedere il francese della Yamaha Adrien van Beveren e l’austriaco Matthias Walkner (KTM). In quarta posizione il vincitore del 2017, il britannico Sam Sunderland (KTM) mentre è decimo il trionfatore del 2016, l’australiano Toby Price. In rimonta Alessandro Botturi vicino alla top20 ...

Dakar auto - la Peugeot fa tripletta nella seconda tappa; vince Despres : La Peugeot rialza la testa nella seconda tappa della Dakar riservata alle auto. La casa del Leone dopo un avvio incerto, nella seconda frazione, il circuito Pisco-Pisco, sempre in Perù, mette a segno ...

Dakar 2018 - seconda tappa auto : il riscatto della Peugeot. Cyril Despres davanti a tutti : Se la prima tappa della Dakar 2018 non era stata certo da incorniciare per le Peugeot, fuori dalla top10 della prima classifica generale assoluta tra le auto, la seconda stage di 267 km (la “Pisco-Pisco”) ha invece completamente cambiato la situazione. Il francese Cyril Despres ha infatti centrato una convincente vittoria per la Casa del Leone, dimostrando che chi vorrà ambire al successo finale dovrà fare i conti con lui. Un day-2 ...

Peugeot Sport allarga la gamma 308 con la versione TCR : ''Se la 308 Racing Cup poteva già essere ammessa al TCR - ha detto Bruno Famin, direttore di Peugeot Sport - il rapidissimo sviluppo dei campionati basati sul regolamento TCR ci ha spinto ad andare ...