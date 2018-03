Petrolio | in calo a 61 | 97 dollari

Petrolio : in calo a Ny a 60 - 98 dollari : ANSA, - NEW YORK, 13 MAR - Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,64% a 60,98 dollari al barile.

Petrolio : in calo a Ny a 60 - 98 dollari : ANSA, - NEW YORK, 13 MAR - Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,64% a 60,98 dollari al barile. 13 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : a New York chiude in calo a 60 - 12 dlr : New York, 8 mar. (AdnKronos/Dpa) – A New York il Petrolio chiude in calo intorno ai 60 dollari. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso a 60,12 dollari al barile, in calo di 1,03 dollari (-1,7%) rispetto all’apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 60,12 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio chiude in forte calo a 61 - 1 dlr : ANSA, - NEW YORK, 7 MAR - Il Petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,10% a 61,15 dollari al barile. DRZ

Petrolio chiude in forte calo a 61 - 1 dlr : ANSA, - NEW YORK, 7 MAR - Il Petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,10% a 61,15 dollari al barile.

Petrolio : in calo a 62 - 16 dollari : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Il Petrolio è in calo a 62,16 dollari per il barile Wti e a 65,30 dollari per il Brent. 7 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mercato del Petrolio in calo. Il target del 2018 diventa un miraggio : Sul Mercato del petrolio è in atto una tendenza ribassista da diversi giorni, che viene confermata anche dai primi dati di oggi. WTI e Brent sono infatti entrambi in calo, con il prodotto americano che registra un calo dello 0,16% mentre quello europeo accusa una flessione minore. Questo andamento testimonia il periodo difficile che sta attraversando il Mercato. Ci muoviamo attorno ai 63-64 dollari per il Brent, mentre il WTI è poco sopra la ...

Petrolio : chiude in calo Ny : NEW YORK, 1 MAR - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,2% a 60,99 dollari al barile.

Petrolio : a New York chiude in calo a 60 - 99 dlr : New York, 1 mar. (AdnKronos/Xin) – A New York il Petrolio chiude in calo. Il West Texas Intermediate (Wti) per aprile ha chiuso in calo di 0,65 dollari a 60.99 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 60,99 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : chiude in calo Ny : ANSA, - NEW YORK, 1 MAR - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,2% a 60,99 dollari al barile. 1 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : chiude in calo a Ny a 63 - 01 : ANSA, - NEW YORK, 27 FEB - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,40% a 63,01 dollari al barile. 27 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio in rally dopo inatteso calo delle scorte USA : Scendono inaspettatamente le scorte settimanali di greggio negli USA , contro attese per un aumento degli stocks. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di ...

Prezzo Petrolio 15 febbraio 2018 - calo dopo pubblicazione nuove stime americane su produzione : Entro la fine del 2018 questo ritmo di crescita potrebbe consentirgli di superare anche la Russia come il più grande produttore al mondo. Redazione Borsainside

Petrolio chiude in calo a Ny a 59 - 1 dlr : ANSA, - NEW YORK, 13 FEB - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,2% a 59,19 dollari al barile. DRZ