Peres | ' Col Barça la partita dell' anno | ma serve coraggio Di Francesco fa di tutto per

Calciatore al volante pericolo costante? Da Peres a Balotelli - gli incidenti con le supercar : La Roma si ferma al palo. No, questa volta non c'entra nulla il calcio giocato, bensì, uno dei protagonisti della rosa dei giallorossi, Bruno Peres , che ha terminato la sua folle corsa in auto, a ...

Bruno Peres positivo all'alcol test : dopo l'incidente la punizione a Trigoria : ROMA. Il ritorno alla vittoria, la zona Champions League più vicina, il primo gol di Under. dopo la crisi di risultati, il successo di Verona aveva portato una ventata d'aria fresca in casa Roma, ma ...

Roma - pugno duro su Peres : fuori dai convocati col Benevento : Bruno Peres non sarà convocato per la sfida di domenica prossima contro il Benevento. Questa, secondo Sky Sport, la decisione della Roma, condivisa insieme a Eusebio Di Francesco, in relazione al comportamento del giocatore brasiliano. L'incidente avuto questa mattina, con alcool test positivo, non è ...