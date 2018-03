Perché quella di Spotify sarà la quotazione dell' anno tra i ' tecnologici'

Laura Pausini : 'Ecco Perché Marco se n'è andato. Quella volta in concerto a Londra...' : Laura Pausini festeggia 25 anni di carriera e, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa , rivela una serie di aneddoti che non si limitano di certo all'ambito musicale. La cantante faentina ha ...

Alicia Vikander - Tomb Raider / Ecco Perché la sua Lara Croft sarà diversa da quella di Angelina Jolie : Alicia Vikander, Tomb Raider: Ecco perché la sua Lara Croft sarà completamente diversa da quella interpretata da Angelina Jolie nei due precedenti film sull'eroina della Eidos.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Emanuela e Linda aggredite dal vicino di casa Perché gay e sposate : 'Da quella notte non dormiamo più' : 'I gay infettano il mondo...', il manifesto choc di fronte a un liceo a Milano Linda, 50 anni, ed Emanuela, 41, però giurano che non si è trattato di un episodio di follia, ma di omofobia. 'Non è ...

Rivoluzione a Wall Street. Perché quella di Spotify non è una quotazione come le altre : ... in particolare, dovrebbe utilizzare le plusvalenze per aumentare le royalty da girare ai propri artisti presenti su Spotify, che spesso lamentano le insufficienti entrate garantite dallo streaming. ...

Perché la bolla dei tulipani c’entra ben poco con quella dei bitcoin : Un dipinto satirico sulla Tulipomania di Jan Brueghel il Giovane (Pubblico dominio, via Wikimedia Commons) L’andamento del prezzo dei bitcoin, e delle criptovalute in genere, secondo alcuni è paragobabile a una bolla speculativa, nelle quali il prezzo di un bene diventa molto superiore al suo valore intrinseco. Questo andamento non è sostenibile e prima o poi la bolla scoppia, facendo precipitare il prezzo. Quando si parla dei bitcoin in ...

Abbandonato dai genitori Perché senza mano. Ma ecco che accade dopo 4 anni. Come per magia : questo bambino sfortunato e oggi felice mai si sarebbe aspettato di trovarsi di fronte quella scena. Che è subito diventata virale : questo, oggi, è un bambino felice. Ma non è sempre stato così. La vita l’ha messo a dura prova pochi giorni dopo aver visto la luce. Si chiama Kirill, viene dal Kazakistan ed è nato senza la mano destra. Una disabilità che nel suo Paese non viene accettata, dunque la decisione dei genitori naturali di abbandonarlo dopo solo 20 giorni dalla nascita. Così Kirill, che non ha mai conosciuto la sua vera mamma e il suo vero papà, ha ...

Sergio Mattarella - l'ambasciatore Giorgolo : quella brutta amnesia sulle foibe. Perché a loro il Quirinale è vietato? : Nel giorno della Memoria delle vittime dell'Olocausto, il presidente Sergio Mattarella ha 'giustamente' celebrato i morti e 'accolto i pochi sopravvissuti e i congiunti di ebrei italiani deceduti per ...

“Perché l’ho fatto”. Michelle Hunziker è tornata alla sua vita “normale” e - a Mattino 5 - a Federica Panicucci - rivela il motivo di quella decisione presa prima di Sanremo che in tanti hanno criticato. E ora quarto figlio? : Il Festival di Sanremo 2018 è finito e ha proclamato Michelle Hunziker la regina indiscussa dell’evento. La conduttrice svizzera sul palco dell’Ariston ha mostrato la sua professionalità, la sua bravura, la sua versatilità, la sua simpatia e, ovviamente, la sua bellezza. L’edizione di quest’anno è stata un vero successo e ha tenuto incollata allo schermo quasi tutta Italia. C’era un bel ritmo e un bella sintonia tra i conduttori. Claudio ...

“Una pecca ce l’hai pure tu!”. A Sanremo la vedi sospiri e pensi ‘Ma Perché?!’. Michelle Hunziker rasenta la perfezione - ma tutti hanno notato quella ‘stonatura’ evitabile. Il particolare della showgirl che non piace proprio a nessuno : È sicuramente la star incontrastata del festival di Sanremo. Michelle Hunziker al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino sta ottenendo un successo clamoroso. Bella come una barbie, simpatica, spigliata e brava, insomma la showgirl svizzera pare proprio che non abbia difetti. Eppure, un neo, una piccola pecca ce l’ha anche lei. E allora umanizziamola un po’ questa Michelle Hunziker, regina del palco di un Festival di ...

Liliana Segre / Video : "Momenti cruciali in cui non sai dare quella risposta a quel Perché" (Che tempo che fa) : Video, Liliana Segre racconterà a Fabio Fazio, all'interno del programma Che tempo che fa, com'era la sua vita quando venne deportata nei campi di concentramento.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:13:00 GMT)