Perché la democrazia italiana è in mano al Presidente

Pd - Calenda : 'Da matti dire Di Maio inadatto Perché steward. La democrazia non è colloquio di lavoro' : 'Io sono una élite, vengo da una famiglia fortunata. Quando abbiamo detto in campagna elettorale che Di Maio era inadatto a fare il presidente del...

«Estremo centro». Perché i Cinque stelle sono la Democrazia Cristiana 2.0 : Imprenditori, statali, dipendenti privati, casalinghe. Il Movimento Cinque stelle ha conquistato la maggioranza dei voti in qualsiasi gruppo sociale, rivelandosi l’unico partito-nazione sopravvissuto alla crisi. Come ai tempi della (odiata)?Prima repubblica ...

Perché Saviano teme che dopo la sparatoria di Macerata la democrazia possa essere travolta : I fatti di Macerata hanno portato Roberto Saviano a commentare duramente sui suoi social le reazioni della politica. Prima attaccando Matteo Salvini ritenuto "responsabile morale" del gesto di Luca Traini, il 28enne che dalla sua auto ha sparato a diversi gruppi di persone di colere, ferendone sei, di cui una donna e uno in gravi condizioni: "Lui e le sue parole sconsiderate sono oramai un pericolo mortale per la tenuta ...

"Siamo Patrioti Perché senza nazione non c'è democrazia" : 'Non è un progetto, è una filosofia. Per una indipendenza nazionale a 360 gradi': sono le parole del politico francese ed eurodeputato Florian Philippot, classe 1981 (già direttore della campagna di ...