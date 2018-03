Perché il caso Cambridge Analytica dovrebbe preccupare anche te

SPIA RUSSA AVVELENATA - CASO SKRIPAL/ Mosca attacca Londra - Lavrov : "ci accusa Perché in difficoltà su Brexit" : Ex SPIA Kgb AVVELENATA, CASO SKRIPAL: Russia vs Londra, "pronte espulsioni di diplomatici inglesi". Anche la Francia prende misure contro Cremlino: Usa, Onu e Macron contro Putin(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Elezioni 2018 - perchè Conte può votare e Giampaolo no? Il 'caso' degli sportivi esclusi dalle elezioni : "Siamo uno spogliatoio che parla di politica", racconta il difensore del Chievo, Massimo Gobbi . "I temi principali sono immigrazione ed economia, visto che abbiamo una certa età. Andrò a votare, ...

Condannato Perché taroccava cd : tra i candidati M5S esplode il caso Tasso|Caiata espulso : L’imprenditore: «Non è vero, ho presentato il casellario». Ma la sentenza c’è, non risulta solo perché è stata disposta la non menzione in quanto reato di lieve entità

Napoli - caso buoni libro. Gli studenti costretti a fotocopiare testi Perché i soldi non sono arrivati : costretti a fotocopiare i libri perché i soldi per acquistare i libri non sono ancora arrivati nelle tasche delle famiglie. Accade a Napoli dove è scoppiato il caso buoni libro. Una guerra tra la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli e l’assessore all’Istruzione del Comune Annamaria Palmieri che vede sul banco degli imputati la burocrazia. Da una parte l’inquilina di viale Trastevere accusa Palazzo San Giacomo di aver perso tempo visto che il ...

Come nacque il caso Romeo e Perché Virginia Raggi ne esce pulita : Romeo tiene le fila dell'attività politica : assieme a Frongia la Raggi e Raffaele Marra, ex capo del Dipartimento Personale, faceva parte della chat Whatsapp dei 'Quattro amici al bar', ritenuta dai ...

Come nacque il caso Romeo e Perché Virginia Raggi ne esce pulita : "L'inconsistenza degli addebiti impone l'archiviazione del procedimento per l'inconsistenza della notizia di reato". La formula scelta dal Gip Annalisa Marzano del Tribunale di Roma per archiviare le indagini a carico di Virginia Raggi per la nomina di Salvatore Romeo a capo della segreteria politica del Campidoglio regala alla sindaca M5s la prima soddisfazione giudiziaria sul caso legato ai contestati incarichi da lei ...

De Luca - Lavia vs Gomez : “Caso politico Perché scoppia a pochi giorni dal voto”. “Si chiama familismo amorale” : Polemica vivace a Tagadà (La7) tra Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, e Mario Lavia, ex direttore dell’Unità online. Il dibattito è incentrato sul caso di Roberto De Luca, figlio del presidente della Regione Campania e assessore dimissionario al Bilancio del Comune di Salerno. e sull’inchiesta giornalistica di Fanpage su rifiuti, appalti e corruzione. Lavia osserva: “E’ un caso politico perché a due ...

Bruno Vespa : 'Vi spiego perchè in caso di pareggio non si tornerà al voto dopo il 4 marzo' : Solo chiacchiere da campagna elettorale: Bruno Vespa , nel consueto editoriale su Il Giorno del sabato, smonta così quel che Renzi, Berlusconi, Salvini e Meloni vanno dicendo in questi giorni. E cioè ...

Kate Middleton non toglie mai il cappotto - anche al chiuso : ecco Perché. Ci avrete fatto caso - nelle foto ufficiali. Ogni giorno una scoperta sulla duchessina : c’è un motivo per cui non se ne separa in pubblico : È anche grazie a Kate Middleton, amatissima consorte di William d’Inghilterra, che di giorno in giorno scopriamo alcune regole a noi sconosciute. Regole del protocollo reale, è chiaro. La duchessina è praticamente una sorvegliata speciale. Non c’è giorno in cui i tabloid inglesi non parlino di lei. Dei suoi look, delle sue abitudini, dei suoi gesti, delle sue apparizioni pubbliche e, negli ultimi mesi, della sua terza ...

Il caso del giudice Cioffi : 'Mai conosciuto i Cesaro - Perché astenermi?' : Non ho mai fatto politica e dal punto di vista del diritto mi sento a posto. Non so se il Consiglio superiore della magistratura , Csm, interverrà, ma non vedo su quale basi'. 'La norma del codice di ...

Caso Apple : Perché la Ue ha multato Qualcomm : Dopo Microsoft , Google e Facebook , un altro gigante del tech rischia una maxi multa dalla Ue . Questa volta tocca a Qualcomm (un nome che ai più dice poco, ma non agli esperti di tecnologi: è un ...

Perché il caso Barros divide il Papa e il Card. O'Malley : Roma, 21 gen. (askanews) Con una nota ufficiale pubblicata sul sito Boston Catholic, il cardinale Patrick O'Malley, arcivescovo di Boston, presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei ...

Caso Levato-Boettcher - Perché quel bambino non dovrebbe essere adottato : Non sono un’assistente sociale, una psicologa, né tantomeno sono un giudice. Parlo dunque semplicemente come giornalista che si occupa da anni di maternità e di infanzia, parlo come donna e madre. Ma da questo punto di vista non posso che giudicare come un atto ingiusto e violento quello di decidere, come ha fatto ieri la Cassazione, che il figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher venga dato in adozione, con la conseguenza che ...

