Perché Gualtiero Marchesi è «The Great Italian»

vanityfair

: 'Aprire in Galleria era il sogno di Gualtiero Marchesi. Quando gli ho raccontato di volerlo fare, mi disse di lasci… - Dantognoni : 'Aprire in Galleria era il sogno di Gualtiero Marchesi. Quando gli ho raccontato di volerlo fare, mi disse di lasci… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Con la regia di Maurizio Gigola, in associazione con la Fondazione, il sostegno di Cantine Ferrari, illycaffè, Parmigiano Reggiano, S.Pellegrino e la decisiva produzione di Twelve Entertainmen, il film, theè in anteprima nazionale – in occasione del giorno della sua nascita, come lui stesso aveva voluto – lunedì 19 marzo al cinema Odeon di via Radegonda di Milano. Successivamente, verrà proiettato nelle sale cinematografichee il 20 e il 21 marzo. Ma chi era questo «grandeo» nato il giorno della festa del papà e, guarda caso, vero e proprio padre della cucinaa contemporanea? E, soprattutto, un film sulla vita e sulle opere di uno chef come si fosse trattato di un grande artista o di un intellettuale di fama mondiale? Ecco, se vi state facendo almeno una di queste domande, questo articolo è ...