Perché Cambridge Analytica fa crollare Facebook in Borsa Alexandr Kogan in una email

PERCHÈ CAMBRIDGE ANALYTICA FA CROLLARE FACEBOOK IN BORSA/ Persi 25 miliardi - gli esperti : "Falle nei social" : CAMBRIDGE ANALYTICA , crollo di FACEBOOK alla BORSA di Wall Street a causa del coinvolgimento nello scandalo dei Big Data: ombre sul voto americano e sulla Brexit. UK, "pronte indagini"

Facebook - Trump e Cambridge Analytica : Perché è a rischio la sicurezza dei nostri dati : Il social network sta svolgendo verifiche interne per capire da chi sarebbe partita la fuga di informazioni verso Cambridge Analytica , una società di analisi dei dati diventata nota per aver collaborato alla campagna elettorale di Donald Trump . Violati i profili di 50 milioni di persone ...

Perché il caso Cambridge Analytica dovrebbe preccupare anche te : Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato i “Cambridge Analytica Files”. Credits: The Guardian Le rivelazioni del whistleblower Christopher Wylie, ex dipendente di Cambridge Analytica hanno il potenziale di diventare uno dei maggiori casi giornalistici degli ultimi anni. Lo scoop, pubblicato negli ultimi giorni dall’Observer e dal New York Times dopo mesi di verifiche e trattative con la fonte, tiene infatti insieme diversi ...