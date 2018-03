Per quali ragioni la nave di una Ong è sotto sequestro a Catania : Un caso internazionale, quello del sequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, che rimbalza tra Libia, Spagna e Italia. Ieri il provvedimento di sequestro della Procura di Catania che ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa, da parte dell'equipaggio che ha soccorso 218 migranti ci sarebbe stata una volontà di portare i migranti in ...

Squalifica in finale Per la staffetta azzurra : l'Italia chiude i Mondiali senza medaglie : La coreana, in questo modo, suggella la sua superiorità e si laurea Campionessa del Mondo, aggiudicandosi la classifica Overall con 110 punti, seguita dalla connazionale Shim Suk Hee , 63 punti, e ...

La qualità degli sPermatozoi specchio della salute maschile : La ‘qualità’ del seme è uno specchio della salute generale maschile: lo rivela uno studio italiano condotto da Alberto Ferlin, attualmente docente di endocrinologia presso l’Università di Brescia ma che ha svolto il lavoro presso l’Università di Padova, in collaborazione col professor Carlo Foresta. I maschi con bassa concentrazione spermatica (se il numero totale di spermatozoi in un campione è inferiore a 39 milioni) ...

Pallamano : la Nazionale femminile suPera gli Stati Uniti nell’ultimo test match prima delle qualificazioni agli Europei 2018 : Buone notizie per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile, che al Pala Palumbo di Salerno ha sconfitto 27-17 gli Stati Uniti nell’ultimo test match di preparazione verso i match contro la Slovacchia, validi per le qualificazioni agli Europei 2018. La sfida ha visto un sostanziale dominio delle azzurre, galvanizzate anche dai ritorni di Bianca Del Balzo ed Angela Cappellaro, fondamentali per le rotazioni offensive delle ragazze guidate ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Qualifica non Perfetta. Per la gara siamo messi molto bene ma…” : Quinto al termine delle qualifiche del GP del Qatar, 1° appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Andrea Dovizioso commenta la propria prestazione nel time-attack a microfoni di Sky Sport: “La qualifica non è stata perfetta – ammette il forlivese – Quando ho montato la seconda gomma ho trovato molti piloti in pista che rallentavano e non sono riuscito a prepararmi nel modo migliore. Ho fatto un errore alla curva 1, poi ne sono ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Marc Marquez : “Bella qualifica - fatico su questa pista. Per la gara? Occhio a Dovizioso” : Marc Marquez scatterà in seconda posizione nel GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di MotoGP. Il Campione del Mondo partirà alle spalle di Johann Zarco e si è dichiarato particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche delle prospettive sulla gara: “Occhio a Dovizioso. questa è una delle piste dove fatico di più, insieme alla Malesia, ma ho fatto comunque una bella qualifica. La gara ...

MotoGP - Valentino Rossi insoddisfatto dopo le qualifiche : “Non sono contento della moto - ma posso recuPerare” : Ottavo al termine delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di motoGP, Valentino Rossi analizza criticamente la propria prestazione: “Non mi sentivo a mio agio sulla Yamaha. Abbiamo sofferto molto le condizioni incontrate in pista e non sono riuscito ad essere veloce come i miei avversari. Non sono soddisfatto del feeling con la mia M1 e domani nel warm-up proveremo qualcosa di diverso per cambiare ...

Moto3 Qatar - qualifiche difficili Per lo Sky Racing Team VR46 : LOSAIL - Qualifica complicata più complicata del previsto Sky Racing Team VR46 nella Moto3. Nicolò Bulega e Dennis Foggia partiranno per la gara rispettivamente dalla 22esima e 25esima posizione. ...

Qualifiche MotoGp Gp Qatar Zarco conquista una suPer Pole Position. Ecco la griglia di partenza. : Notizie sul tema Qualifiche MotoGp Qatar diretta tv e streaming oggi sabato 17 marzo MotoGp, Dovizioso ambizioso per il Mondiale: 'Ducati più forte di un anno fa' MotoGp calendario provvisorio 2018: ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Pole position di un suPer Zarco - Marquez secondo - Dovizioso quinto. Valentino Rossi chiude ottavo : Le prime qualifiche del Mondiale 2018 di MotoGP, sul tracciato di Losail (Qatar), sorridono al francese della Yamaha Tech3 Johann Zarco (1’53″680), autore del nuovo primato della pista sul giro secco. Dimostrazione di forza incredibile che avvalora ancora di più la tesi che anche il transalpino potrà essere della partita per la vittoria del GP di domani. In seconda posizione un ottimo Marc Marquez che, su un circuito mai troppo ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. pole di un suPer Zarco - Marquez secondo e Dovizioso quinto. Valentino Rossi chiude ottavo : Le prime qualifiche del Mondiale 2018 di MotoGP, sul tracciato di Losail (Qatar), sorridono al francese della Yamaha Tech3 Johann Zarco (1’53″680), autore del nuovo primato della pista sul giro secco. Semplicemente straordinario il transalpino e una dimostrazione di forza incredibile che avvalora ancora di più la tesi che anche lui potrà essere della partita per la vittoria del GP di domani. In seconda posizione un ottimo Marc ...

DIRETTA MOTOGP QATAR 2018/ Qualifiche live : Zarco in pole position - grande delusione Per Dovizioso e Rossi! : DIRETTA MOTOGP prove libere live GP QATAR 2018 Losail, oggi sabato 17 marzo: cronaca e tempi delle due sessioni. Le Ducati di Dovizioso e Petrucci favorite per la pole?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:58:00 GMT)

Diretta MotoGp Qatar 2018/ Qualifiche live : Vinales entra in Q2 - uno sfidante in più Per Andrea Dovizioso! : Diretta MotoGp prove libere live GP Qatar 2018 Losail, oggi sabato 17 marzo: cronaca e tempi delle due sessioni. Le Ducati di Dovizioso e Petrucci favorite per la pole?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:32:00 GMT)

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Niccolò Antonelli in pole! Martin 2° Per un millesimo : E’ un Niccolò Antonelli di lusso quello di queste qualifiche del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2018 di Moto3. Una pole strappata nell’ultimo tentativo sfruttando il gioco delle scie e precedendo di appena un millesimo lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota della Honda, del team di Paolo Simoncelli, è stato bravissimo ad interpretare il momento giusto in un turno reso molto complicato dalla presenza di tanto vento e sabbia in ...