Per i medici è un virus intestinale ma ha una rara malattia cerebrale | a 4 anni è in fin

Lecce - bimbo di due mesi muore in ospedale Per complicazioni post parto : indagati 6 medici : Subito dopo il parto avvenuto il 15 gennaio all’ospedale di Copertino sarebbero insorte le prime complicazioni sia per la madre che per il neonato. Il piccolo era stato trasferito all'Unità di terapia intensiva neonatale del Fazzi, mentre i genitori avevano presentato una denuncia ai carabinieri.Continua a leggere

“Ha lasciato l’Isola!”. Accertamenti medici Per la naufraga. Mentre è via Per capire cosa c’è che non va - i compagni di gioco la massacrano. All’Isola dei Famosi non si guarda in faccia a niente e a nessuno (neanche quando uno sta male) : quello che le hanno detto alle spalle è terribile : All’Isola dei Famosi è vento di tempesta. Le recenti rivelazioni di Alberto Dandolo hanno lasciato di sasso. Secondo il giornalista autore della rubrica Ah saperlo… dai vertici Mediaset sarebbe arrivata la decisione di chiudere con la società di produzione Magnolia e di lasciare che il reality parte per altri lidi, si vocifer che potrebbe ritornare nella sua vecchia casa, ovvero Rai 2. Ma tutto ciò è ancora da vedere e ...

People first : Persone al centro Per la medicina di domani : Nonostante il ruolo sempre più importante della tecnologia, la medicina non deve dimenticare il proprio core business: le persone

People first : Persone al centro Per la medicina di domani : Per quanto tecnologica, per quanto data driven, la medicina non può dimenticare la necessità di mettere al centro le persone. “Noi cominciamo dall’ascolto del paziente, il primo tema è quello di mantenere la sua percezione di un’esperienza di salute”, ha spiegato al Wired Health Silvia Civardi, general manager di Fresenius Medical Care, realtà che si occupa della gestione di pazienti cronici. “Sappiamo che è meglio ...

Come il digitale sta cambiando la medicina Personalizzata : La rivoluzione digitale sta impattando anche sulla medicina. Ma se la tecnologia spinge, l'innovazione rischia di scontrarsi con la burocrazia

Come il digitale sta cambiando la medicina Personalizzata : Come in molti altri settori della vita umana, anche nella medicina l’impatto della rivoluzione digitale è importante. “In questo momento è uno dei temi fondamentali, specie per quanto riguarda la medicina personalizzata”, ha confermato dal palco del Wired Health Nicola Bottone, partner di Healthy Reply, azienda che si occupa di tecnologie per la sanità digitale. “In questo momento”, ha aggiunto, “stiamo ...

Steroidi anabolizzanti - l’inchiesta delle Iene tra gli “spacciatori di muscoli” : tra loro Personal trainer ma anche medici : Trenbolone, Winstrol, Boldenone, Masteron: sono solo alcuni dei nomi dei pericolosi prodotti farmaceutici ad uso animale. Li conoscono i veterinari, le case farmaceutiche e gli “spacciatori di muscoli“. Così li chiama un’inchiesta delle Iene, firmata da Alessandro Politi, che – dalle palestre italiane fino all’Egitto – ha raccontato il giro d’affari criminale che si aggira, solo in Italia, intorno ai 245 ...

Giordania : profuga siriana di un anno oPerata al cuore da medici italiani del Bambin Gesù : La piccola Eman, affetta da una grave malformazione cardiaca, è stata operata dall'equipe del dottor Fiore Iorio, capo del Dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica del Bambino Gesù.Continua a leggere

Anestesia sbagliata - si sveglia durante l’oPerazione : si fa la pipi addosso Per attirare medici : La spiacevole disavventura medica del 25enne inglese Fenn Settle all'ospedale di Huddersfield nel 2016. L'uomo si stava sottoponendo ad un'operazione all'appendice, quando si è svegliato. "Ero paralizzato, ero sicuro di morire" ricorda.Continua a leggere

“Signora - ha 6 settimane di vita”. Poi la scoPerta choc. Quando a Joy i medici dicono che non c’è più nulla da fare - lei - invece di deprimersi - si rimbocca le maniche. E tutto cambia. Quel che le è successo può sembrare un miracolo - ma c’è qualcosa che tutti dovrebbero saPere : “Hai 6 settimane di vita”, è questo che i medici avevano detto a Joy Smith, 52 anni di Coventry alla quale, nell’agosto 2016, era stato diagnosticato un incurabile cancro allo stomaco. Quando i medici la mettono di fronte alla verità, Joy resta senza parole ma subito si rimbocca le maniche per cercare una soluzione. Durante le ricerche si imbatte nella storia di una donna che ha una remissione del suo cancro grazie all’uso di olio di cannabis. ...

ScoPerta setta del macrobiotico : seguaci schiavizzati e costretti a non prendere medicine : Le vittime erano manipolate attraverso il rigido controllo dell’alimentazione e la negazione di ogni contatto con il mondo esterno: cinque gli indagati della "psico-setta" attiva tra le Marche e l’Emilia-Romagna.Continua a leggere

P.i.n.k. - diagnosi precoce e medicina Personalizzata Per sconfiggere il tumore al seno : L’obiettivo è ambizioso e importante: migliorare la diagnosi precoce del tumore al seno e avvicinare sempre più al 100 % la quota di donne che superano la malattia. È lo scopo di P.i.n.k., che sta per Prevention Imaging Network Knowledge, lo studio che la Fondazione Umberto Veronesi e l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno appena presentato. LEGGI ANCHE«Cuori intatti»: il tumore al seno attraverso gli ...

Ancona - scoPerta setta del macrobiotico : adepti schiavizzati e costretti a non prendere medicine : Una 'psico-setta', che operava tra le Marche e l'Emilia-Romagna nel campo dell'alimentazione macrobiotica, è stata smantellata dalla polizia di Ancona al termine di una lunga e articolata attività d'...