Per gelosia Paolo Cugno ha accoltellato al petto Laura Petrolito

Napoli - algerino accoltellato all'alba : il raptus dopo un litigio Per gelosia : Un extracomunitario di origini algerine è stato accoltellato all'alba di ieri in via Cesare Rossaroll, strada a ridosso di via Foria nel centro storico napoletano. L'uomo, 45 anni, si...

“Non doveva farlo”. Isola - quel naufrago troppo vicino a Rosa… Ve ne eravate accorti? Pietro Tartaglione - il fidanzato della Perrotta - sì e svela tutto a Mattino 5. Ah - la gelosia… : Isola dei Famosi, Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta, non resta più nell’ombra, in silenzio. La settimana scorsa è intervenuto pubblicamente per la prima volta in assoluto per difendere la sua naufraga del cuore dall’attacco di Nadia Rinaldi. Da quando lei è all’Isola lui, che l’ha conosciuta e corteggiata quando sedeva sul trono di Uomini e Donne, è sempre rimasto in silenzio. Ma ...

Kazakistan : gli taglia il pene Per gelosia Video : La notizia è arrivata ieri, 1 febbraio 2018, ed è sconvolgente: una donna di nome Zhanna Nurzhanova del Kazakistan ha tagliato il pene al proprio fidanzato per vendicarsi. A quanto pare l'uomo aveva inviato un SMS che ha scatenato l'insana gelosia della ragazza. La fidanzata lo evira per gelosia Gelosa sarebbe un eufemismo, dato che stavolta si parla di una donna che letteralmente è rimasta accecata dalla furia. È accaduto in Kazakistan, dove ...

Kazakistan : gli taglia il pene Per gelosia : La notizia è arrivata ieri, 1 febbraio 2018, ed è sconvolgente: una donna di nome Zhanna Nurzhanova del Kazakistan ha tagliato il pene al proprio fidanzato per vendicarsi. A quanto pare l'uomo aveva inviato un SMS che ha scatenato l'insana gelosia della ragazza. La fidanzata lo evira per gelosia Gelosa sarebbe un eufemismo, dato che stavolta si parla di una donna che letteralmente è rimasta accecata dalla furia. È accaduto in Kazakistan, dove ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : un nuovo Personaggio - Sara Rubio Ortiz - scatenerà la gelosia di Teresa : Teresa, al capezzale di Mauro ferito per difenderla, farà la conoscenza di una donna che desterà in lei una profonda gelosia.

Ugo Abbamonte/ Chi è il fidanzato di Chiara Nasti - lei via dall'Isola dei Famosi 2018 Per gelosia? : La seconda diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ha alzato il velo su Ugo Abbamonte e il suo rapporto con Chiara Nasti tra gelosie e presenza ingombrante, è per lui che ha detto addio allo show(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:48:00 GMT)

Irene Focardi/ Uccisa Per gelosia dall’ex Davide Di Martino : l’appello prima della sentenza (Amore Criminale) : Irene Focardi, Amore Criminale: la donna di quarantré anni Uccisa nel 2015 dal suo ex fidanzato Davide Di Martino. Una relazione che è stata fatta di violenza e maltrattamenti.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:30:00 GMT)

Isola - le scelte della Marcuzzi - e lo sbarco di Elena Morali. La Tedeschi fuori dai social Per gelosia - i messaggi di Romina : MILANO ? L?arrivo dell?ex Pupa Elena Morali sull?Isola dei Famosi, Del Vecchio geloso della Tedeschi, le scelte delle Marcuzzi e le altre notizie delle ?Chicche di...

Isola - le scelte della Marcuzzi - e lo sbarco di Elena Morali. La Tedeschi fuori dai social Per gelosia - i messaggi di Romina : MILANO ? L?arrivo dell?ex Pupa Elena Morali sull?Isola dei Famosi, Del Vecchio geloso della Tedeschi, le scelte delle Marcuzzi e le altre notizie delle ?Chicche di...

Palermo - bruciò vivo un clochard Per gelosia : la procura chiede l’ergastolo : Geloso della sua ex moglie, ha deciso di dare fuoco a un clochard, sospettando una relazione sentimentale tra i due. I pm Alfredo Gagliardi e Maria Forti hanno chiesto la condanna all’ergastolo per Giuseppe Pecoraro, accusato dell’omicidio di Marcello Cimino, bruciato vivo, a marzo scorso, mentre dormiva sotto un porticato davanti al ricovero dei Capuccini a Palermo. Arrestato dalla polizia poche ore dopo il delitto, e ripreso durante l’omicidio ...

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati : gelosia Per le foto con Romina Power : La coppia stava insieme da 18 anni e dalla relazione sono nati due figli di 15 e 16 anni. A scatenare la crisi sarebbero state le foto pubblicate dall'ex...