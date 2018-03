Peppone e don Camillo a Pyeongchang

Don Camillo e l’onorevole Peppone - film stasera in tv 18 marzo : trama - curiosità - streaming : Don Camillo e l’onorevole Peppone è il film stasera in tv domenica 18 marzo 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è del 1955 ed è il terzo episodio della celebre saga, il primo diretto da Carmine Gallone. Peppone, nel dubbio se scegliere la carriera da deputato a Roma o restare nel suo paesino come sindaco, prenderà la sua decisione dopo le struggenti parole del suo amico Don Camillo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune ...