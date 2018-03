Pensioni | ultime news al 19 3 su anticipate | manovra Fornero e cumulo

Blastingnews

: Riforma pensioni- Nuove proteste sulle indicizzazioni in Spagna (ultime notizie) - #Riforma #pensioni- #Nuove… - zazoomblog : Riforma pensioni- Nuove proteste sulle indicizzazioni in Spagna (ultime notizie) - #Riforma #pensioni- #Nuove… - infoiteconomia : Pensioni anticipate 2018: le ultime novità sull'Ape sociale ( - ComeDoveQuandoN : Ultime #pensionianticipate 2018: novità #uscita #quota100, #quota41 e #precoci, chi può? #pensioni... -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Lenovita' sulle #ad oggi 19 marzo 2018 vedono accendersi i toni della discussione tra Inps e Adepp per il mancato avvio del pagamento degli assegni VIDEO in regime dicontributivo. Una situazione che resta tesa e che prosegue in stato di stallo, con la conseguenza implicita che i pagamenti non giungono ai lavoratori nonostante le richieste continuino ad accumularsi. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti anche in merito alle potenziali coperture per il reddito e ledi cittadinanza, mentre dal centrodestra si rilancia il raddoppio degli assegni di invalidita'. Infine, il CODS è protagonista di un nuovo invito alla ragionevolezza sulla possibile cancellazione della leggee sui prossimi interventi di flessibilita' nel comparto previdenziale. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo di ...