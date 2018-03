Pensioni | per i lavori usuranti domande entro il 1° maggio

RIFORMA Pensioni/ Il punto di ripartenza per il Cods (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Il punto di ripartenza per il Cods. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:04:00 GMT)

Pensioni - novità con il Def? Possibile abolizione della Fornero - ecco perchè : Il nuovo Esecutivo dopo le elezioni dello scorso 4 marzo non è ancora stato costituito e questa sicuramente non è una novità. I partiti e le coalizioni che hanno vinto le elezioni, cioè Movimento 5 Stelle e Centrodestra, con la Lega in testa, non hanno i numeri per costituire un Governo che abbia la maggioranza alla Camere. Una situazione ingessata figlia della Legge Elettorale senza premi di maggioranza che mette in difficoltà le forze ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Lite Adepp-Inps per il cumulo : la risposta di Tito Boeri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 18 marzo. Le alternative per le imprese all’Ape aziendale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Il messaggio di Calenda per Lega e M5S (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Il messaggio di Carlo Calenda per Lega e M5S. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 marzo(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:44:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Proietti : estendere sconti contributivi per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Proietti: estendere sconti contributivi per le donne. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 marzo(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:29:00 GMT)

Pensioni - ultimissime ad oggi 17/3 : qual è l'età giusta per uscire dal lavoro? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 17 marzo 2018 vedono arrivare molte risposte dagli iscritti alla pagina Facebook Riforma Pensioni e lavoro in merito ad un nostro recente sondaggio. Abbiamo infatti domandato a quale eta' si ritiene giusto poter accedere all'agognato pensionamento [Video]. Riscontri interessanti in tal senso sono arrivati anche dal CODS, che ha condiviso la nostra indagine. Nel frattempo dall'Inps arriva la notizia di ...

Pensioni per casalinghi e "casalinghi" : ecco come godere dell'assegno Inps a 57 anni : La "pensione" destinata alle casalinghe (e ai casalinghi) è una misura economica riconosciuta a chi è iscritto nel Fondo casalinghe istituito dall'Inps: l'iscrizione a tale fondo è una...

RIFORMA Pensioni/ Gardini (Confcooperative) contro la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Gardini (Confcooperative) contro la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 marzo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:23:00 GMT)

Pensioni - quota 41 per tutti : la proposta di Cesare Damiano : quota 41 per tutti senza vincolo anagrafico, proroga dell’Opzione Donna, stabilizzazione dell’Ape e soluzione definitiva per gli esodati: questa la ricetta per le Pensioni dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano per i vincitori delle Elezioni 2018 che si appresteranno a formare un nuovo Governo tra poche settimane. Durante la campagna elettorale Damiano si era schierato contro l’abolizione della Legge Fornero, proposta ...

RIFORMA Pensioni/ Possibile blocco dell'assegno per chi debiti col Fisco (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Possibile blocco dell'assegno per chi debiti col Fisco. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:16:00 GMT)

UNIVERSITA'/ Pensioni - ecco perché i prof inglesi dicono no ai "lupi" della City : La privatizzazione del settore Pensionistico universitario ha determinato in Gran Bretagna un lungo sciopero su vasta scala che dura tuttora. Il punto di FRANCESCO MOSCONE(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:10:00 GMT)UNIVERSITA'/ I cervelli da tenere in Italia (prima che se ne vadano), di F. MosconeUNIVERSITA'/ Concorsopoli? La soluzione è semplice, ma l'Italia non la vuole, di F. Moscone

RIFORMA Pensioni/ Lavoro di cura - il dibattito aperto dal Cods (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lavoro di cura, il dibattito aperto dal Cods. Tutte le novità e le new sui principali temi previdenziali di oggi, 14 marzo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:06:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Proietti (Uil) : flessibilità per tutti a 63 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Proietti (Uil): flessibilità per tutti a 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Pensioni anticipate e APE social : scadenza al 31 marzo per l'invio delle domande Video : Torniamo ad aggiornare i nostri lettori sulle ultime opzioni di pensionamento anticipato attualmente disponibili [Video] con un nuovo articolo tecnico riguardante l'#APE socialE. Si avvicina infatti sempre di più la data di chiusura della prima finestra utile per poter effettuare l'apertura della pratica ed il conseguente invio all'Inps in favore di coloro che maturano i requisiti utili di accesso all'anticipo Pensionistico entro l'anno in ...