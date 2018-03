Riforma Pensioni 2018 : Quota100 - probabile addio alla Legge Fornero con il Def? Video : probabile cancellazione della Riforma Fornero e introduzione della Quota 100 e Quota 41. [Video] Sono questi i punti condivisi da Lega Nord e Movimento 5 Stelle sul fronte previdenziale anche se si attende la formazione di un nuovo esecutivo e del Parlamento dopo i risultati ottenuti dalle elezioni politiche del 4 marzo. Un programma condiviso dalle due forze politiche che potrebbe finalmente diventare una realta'. Difatti, come spiegato più ...

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va verso possibile intesa di Governo? : Si continua a parlare di Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41, alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte telefonate tra ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità uscita quota 100 e 41 precoci - chi può? : Abolire la riforma delle pensioni di Elsa Fornero con le pensioni anticipate a quota 41 o uscita a quota 100, ma davvero è possibile? Le proposte che si stanno facendo in questi giorni, provenienti soprattutto dai partiti usciti vincitori dalle Ultime elezioni politiche, il M5S e la Lega, prendono in considerazione soprattutto la #pensione anticipata come strumento per aggirare la riforma Fornero. Ma anche il Segretario Confederale della Cgil, ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità quota 100 - quale uscita dalla Fornero? Video : Il tema delle #pensioni anticipate, con il ritorno al sistema delle quote nello specifico della quota 100 e della quota 41 prevista per i precoci come proposto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle per superare la riforma delle #pensioni Fornero, è al centro dei discorsi politici in vista del prossimo Governo. La misura di #pensione anticipata con Ape, social e volontario, adottata dallo scorso Governo, non sempre rappresenta la risposta sempre ...

Pignoramento e blocco Pensioni a chi non paga cartelle esattoriali : novità 2018 : Con la legge di bilancio 2018 si sono introdotte delle novità in materia di crediti esattoriali che interessano anche i pensionati. Nel dettaglio, per assicurare la riscossione dei crediti esattoriali la PA può effettuare un blocco dei pagamenti fino alla soglia di 5mila euro. Spieghiamo meglio quindi quali effetti avrà tale misura partendo proprio dalla recente circolare Inps del 12.03.2018 n.1085. Tale circolare precisa innanzitutto che sarà ...

