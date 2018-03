Pensione di reversibilità | chi e in che misura può percepirla

Carmen Di Pietro : ‘Non rinuncio alla Pensione di reversibilità di Sandro Paternostro’ : “Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione, ma se dovessi incontrare un uomo che mi fa perdere la testa…” la showgirl Carmen Di Pietro ammette candidamente a Quinta Colonna su Canale 5 di non risposarsi per non perdere il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex marito Sandro Paternostro, sposato nel 1998 e morto nel 2000 (QUI IL VIDEO). Sono passati 18 anni da quel matrimonio che all’epoca fece ...

