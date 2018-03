Pd | Rosato | opposizione non è Aventino

Rosato : Pd all'opposizione - chi ha vinto proponga un governo : Facciano una proposta politica, proponga no al presidente della Repubblica un governo , è questo che gli italiani si aspettano. Noi la nostra parte la faremo in modo responsabile d all'opposizione ". 7 ...

Elezioni - Di Battista : “Apoteosi. Dovranno parlare con noi”. Salvini : “La mia prima parola è grazie”. Rosato : “Pd all’opposizione” : Esultanza nella sede del comitato elettorale M5s e in via Bellerio, sede della Lega. Parole caute dal Nazareno, dove la premessa è che si aspettano i dati finali ed “è prematuro fare scenari”. Sono le prime reazioni allo tsunami degli exit poll, in base ai quali i 5 Stelle sono saldamente il primo partito, il Carroccio ha stracciato Forza Italia e i dem sono crollati ben sotto il 20 per cento. “Se i dati saranno ...