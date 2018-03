Pd | Prestipino | “Discorso giovane militante? Non siamo marci Ha usato lo stesso

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) “Il discorso delPd, Nicholas Ferrante? Non fa bene al Pd essere dipinto in questa maniera. Non è vero che c’è delo ovunque”. E’ il commento pronunciato ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dalla neo-deputata del Pd, Patrizia. “Dalla sua parte” – continua – “ha laetà, che è molto rivoluzionaria, e si pensa di cambiare il mondo. Ma io, Zingaretti, tante personalità politiche del Pdsono tranne che marce. Generalizzare non fa bene. Usare i termini che hanno utilizzato l’altro giorno Orlando e Cuperlo, cioè nepotismo e clientelismo, fa male al Pd e non è diverso da quello che hanno fatto quei grillini che per anni ci hanno insultato chiamandoci piddioti Pd-mafiosi, Pd-ladri”. E ribadisce: “Io sono una di quelle che si offese in maniera ferma sul rapporto ...