Pd | Orfini | “Referendum tra iscritti? Non è necessario La nostra gente non ci vuole al

(Di lunedì 19 marzo 2018) Sul futuro governo è stata avanzata l’ipotesi di un referendum tra glidel Partito Democratico per decidere cosa fare. Il Presidente dem Matteo, che si presenterà dimissionario alla prossima Assemblea Nazionale del partito, è molto critico: “Non credo onestamente ce ne sia la necessità in questo caso. Io che giro tra i circoli del nostro partito, vedo che i nostricondividono la decisione presa in Direzione Nazionale, anzi noi riceviamo quotidianamente mail, telefonate e richieste di tenere il punto su questo: lanon ha alcuna intenzione di vederci al governo col M5S o con la Lega”. “Noi – sostiene– abbiamo già assunto una posizione chiara, che è quella che il Pd deve stare all’opposizione. Il Pd ha già deciso – sottolinea il Presidente dei Democratici, che riserva stoccate ai colleghi di ...