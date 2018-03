Pd | Martina oggi a Napoli | dibattito al circolo Fuorigrotta

Strage di Cisterna - Antonietta ora sa : oggi i funerali di Alessia e Martina Video : C'erano 15mila persone oggi ai #funerali di Alessia e Martina, le sorelline di 13 e 7 anni uccise lo scorso 28 febbraio in casa a #Cisterna di Latina dal padre, l'appuntato scelto Luigi Capasso che si è poi suicidato. Ma la persona più importante di tutte, la loro mamma #Antonietta Gargiulo, non era presente, perché non poteva esserci. Lei che pure è stata gravemente ferita dal marito, unica superstite della Strage compiuta dall'uomo da cui si ...

Oggi i finerali delle piccole Alessia e Martina - uccise dal padre : Le condizioni di salute della madre delle due bambine uccise dal padre, l'appuntato dei carabinieri Luigi Capasso, sono in fase di miglioramento. La donna, ricoverata al reparto di terapia intensiva del San Camillo di Roma, non è più sotto sedazione anche se ancora non può parlare a causa dell'intervento che ha subito alla mandibola in seguito ai colpi di pistola inferti dall'appuntato, con cui era in fase di separazione. Antonietta ancora non è ...

Da quando ci sei tu/ Oggi su Rai 1 : curiosità sul film con Martina Gedeck (4 gennaio 2018) : Da quando ci sei tu, il film in onda su Rai 1 Oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Nel cast: Martina Gedeck e Manuel Rubey, alla regia Michael Hofmann. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:23:00 GMT)