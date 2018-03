Paul Kalkbrenner | in arrivo il nuovo album “Parts of Life”

news.mtv

(Di lunedì 19 marzo 2018)ha annunciato l’del suo, l’ottavo della sua carriera. Si intitola “Parts of Life” e sarà disponibile da venerdì 18 maggio. via GIPHYofsegue la trilogia di “Back To The Future” ed è già considerato il lavoro più personale di, quello che rivela maggiormente la sua essenza come artista. La copertina del disco è un dipinto dello zio del celebre dj e producer tedesco,Eisel. #PartThree #OilPainting #PartsofLife Un post condiviso da(@iam) in data: Mar 18, 2018 at 8:43 PDT Ogni traccia del disco è intitolata con un numero che corrisponde all’ordine in cui è stata prodotta: ecco la tracklist! Part Eleven Part Three Part Fourteen Part Seven Part Four Part Twelve Part Two Part Ten Part Five Part Fifteen Part One Part Nine Part Thirteen Part Six Part ...