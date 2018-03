Patto tra Parco nazionale del Pollino e Comune di Orsomarso per la valorizzazione delle

Una mano riformista - l'altra armata. Mbs sbarca negli Usa per un Patto con Trump : Mbs sbarca in America. Con una mano riformista,nel campo dei diritti umani e civili, e con l'altra pesantemente armata. Con una priorità assoluta: stringere un patto con Donald Trump e convincerlo a disdettare l'accordo sul nucleare con Teheran.Alla Casa Bianca arriva Mohammmed bin Salman, il giovane e ambizioso principe ereditario saudita. Mbs (così è anche conosciuto per brevità mediatica) veste i panni del ...

La confessione di TraPattoni : "Mi manca allenare : Ospite alla trasmissione Che tempo che fa , in onda su Raiuno, Giovanni Trapattoni , leggenda del calcio italiano ed ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha festeggiato i suoi 79 anni ...

“Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni TraPattoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiduesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni ...

Buon compleanno TraPattoni : sono 79 candeline : Bandiera del Milan da calciatore, ha poi vinto da tecnico con la Juventus e con l' Inter prima di andare a fare scuola in giro per il mondo con le esperienze al Bayern Monaco e alla guida dell'...

ASSE SALVINI-DI MAIO/ Centrodestra spaccato sulle Camere : Patto Lega-M5s - “legge elettorale in 7 giorni” : Salvini apre a Di MAIO, patto Governo M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni; nomine Camere “dialogo molto difficile"(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Maestranze da Marghera : "Si minimizzi l'imPatto su Panzano" : L'arrivo nello stabilimento di Monfalcone della Horizon , nuova ammiraglia della Carnival per l'effettuazione di una serie di interventi di allestimento ha comportato un certo afflusso di Maestranze ...

Governo Lega-M5s - Tajani : “Ipotesi non esiste - c’è un Patto scritto che i deputati leghisti non possono tradire” : “Non esiste l’ipotesi di un Governo Lega – Movimento 5 stelle perché moltissimi deputati della Lega sono stati eletti anche con i voti di Forza Italia, di Fratelli d’Italia e di Noi per l’Italia e quindi hanno un vincolo anche verso questi elettori”. Così il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sullo scenario politico italiano L'articolo Governo Lega-M5s, Tajani: “Ipotesi non esiste, ...

Una Vita spoiler al 23 marzo : il Patto tra Celia e Felipe - Sara incastra Mauro? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di ''#Una Vita'', la telenovella scritta da Aurora Guerra che ha appena annunciato Donna Susanna incendiare tutti gli oggetti di Simon [Video]. Le trame settimanali dal 19 al 23 marzo ci svelano che Celia e Felipe stipuleranno uno strano patto, mentre alcuni individui trameranno alle spalle di Mauro e Teresa. Anticipazioni ''Una Vita'': il patto tra Celia e Felipe Le ...