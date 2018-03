Parlamento | chi sono i nuovi deputati e senatori Boom M5s e Lega | più giovani | laureati

Salvini chiama Di Maio : «Rendiamo operativo il Parlamento» : «Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non...

Parlamento russo risponde alle dichiarazioni aggressive di Poroshenko - : Così il deputato ha risposto alle dichiarazioni di Poroshenko, che in precedenza aveva sostenuto la preparazione dell'Ucraina a "combattere" in caso di "attacco" russo. Secondo il presidente ucraino, ...

Parlamento : Piano e Angelucci i più ricchi di Senato e Camera : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – In attesa dell’insediamento del nuovo Parlamento, l’archistar Renzo Piano e il patron della Tosinvest Antonio Angelucci risultano i parlamentari più ricchi, dividendosi la palma tra Senato e Camera.Il primo (primo già lo scorso anno) dichiara un reddito imponibile al fisco francese di 2 milioni e 640,820 euro, al netto dei redditi dichiarati in Italia che, nel 2016, ammontano a 349,474 euro. ...

Elezioni - il pasticcio delle schede : troppe contestazioni - a rischio l'insediamento del Parlamento : Un pasticcio di conteggi intrecciati, contestazioni in arrivo, ritardi. A dodici giorni dalle Elezioni, non ci sono ancora certezze sui nomi di chi siederà alla Camera e al Senato...

Laura Boldrini umiliata da Liberi e Uguali : eletta nel partito più maschilista di tutto il Parlamento : Sarebbe un silenzio ingeneroso, perché stiamo parlando di una corrente del costume, prima ancora che della politica, che ci ha allietato a tutte le ore, su tutti i canali, in tutti i convegni, da ...

Vincitori - ripescati e sconfitti delle elezioni 2018 : chi andrà in Parlamento : Mentre la composizione di un governo sembra sempre più in alto mare, si avvicinano i giorni per l’insediamento del nuovo Parlamento dopo le elezioni 2018, che avverrà il prossimo 23 marzo, con la prima seduta pubblica di Camera e Senato. Sarà il via ufficiale alla Legislatura numero ventotto, quella che si annuncia come una delle più travagliate, a giudicare dalle premesse elettorali. Leggi anche elezioni 2018, ipotesi estrema: governo M5S-Lega ...

Lega - Salvini : “Non riporteremo Renzi e Pd al governo”/ “Chiederemo in Parlamento voti per governare” : Lega, Salvini: “Non riporteremo Renzi e Pd al governo. Chiederemo in Parlamento voti per governare”. Le ultime notizie sulla strategia del Carroccio e sul leader del centrodestra(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Caso Selmayr : l'EuroParlamento valuta l'inchiesta ma Juncker manda avanti Oettinger : Sarà il commissario al Bilancio e alle Risorse umane, Gunter Oettinger, a presentarsi oggi pomeriggio a Strasburgo davanti all'Europarlamento in seduta plenaria per rispondere della «Politica della ...

Il Parlamento prende forma - ecco chi c'è - e chi non ce l'ha fatta - : Si sta per aprire la legislatura numero XVIII con volti nuovi e volti già visti. Le donne sono meno di un terzo degli eletti

Il Parlamento prende forma - ecco chi c’è (e chi non ce l’ha fatta) : Le camere cominciano a delinearsi e si palesa la bassa quota di rappresentanti femminili in Parlamento. Al momento le donne sono meno di un terzo degli eletti, 185 alla Camera e 86 al Senato. C’è però un primato: Elisa Tripodi è la prima donna valdostana a entrare in Parlamento. Tra le novità: le avvocatesse Lucia Annibali (Pd), Giulia Buongiorno (Lega) e Giuseppina Occhionero (Leu), oltre alla pentastellata Bianca Laura Granato (insegnante e ...

"Troppo tragico" - deputato del Parlamento ucraino chiede di cambiare testo dell'inno - : Dal 1991 l'Ucraina usa come inno il testo di una canzone di Pavel Chubinsky e la melodia di Mikhail Verbitsky "L'Ucraina non è ancora morta". Ufficialmente il testo è stato approvato dal Parlamento ...