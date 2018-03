Parcheggi selvaggi vicino al teatro | protestano i cittadini | ' Ma i vigili che fanno?'

Roma. Ex Parcheggi o di viale Leonardo da Vinci : stop sosta selvaggia : Basta degrado. stop alle piccole discariche abusive e alla sosta selvaggia con auto parcheggiate in doppia fila. L’area dell’ex parcheggio

Bari - sosta selvaggia al Di Venere : furbetti Parcheggi ano sui posti dei dializzati : Trovare parcheggio all'interno dell'ospedale Di Venere non è mai stato così facile. Basta accedere dal Pronto Soccorso e utilizzare una semplice rampa per raggiungere tranquillamente l'area di sosta ...

Firenze. Parcheggio selvaggio in Oltrarno e in zona piazza Ferrucci : raffica di multe : Giro di vite della Polizia Municipale contro il Parcheggio selvaggio nelle ore della movida. Nell’ambito dei controlli mirati alla tutela dei residenti iniziati da novembre, sabato sera sono stati 185 i veicoli multati in Oltrarno e nella zona di piazza…Continua a leggere →