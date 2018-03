: Papa ai giovani: vorrei ascoltarvi tutti. Vi aspetto sui social - Avvenire_NEI : Papa ai giovani: vorrei ascoltarvi tutti. Vi aspetto sui social - vaticannews_it : Il #Papa e i #giovani. Immagini della riunione presinodale aperta stamani da #PapaFrancesco. @synod2018 - SkyTG24 : #UltimOra #Papa: la mancanza di #lavoro per i giovani è un peccato sociale #Canale50 -

"I corrotti sono all'ordine del giorno, ma inon devono accettare lacome fosse un peccato come gli altri, non devono abituarsi mai alla, perchè quello che lasciamo passare oggi,domani si ripresenterà,finché ci faremo l'abitudine e anche noi ne diventeremo ingranaggio indispensabile". Lo affermaFrancesco in "Dio è giovane", libro-intervista con Thomas Leoncini, in uscita domani in Italia per Piemme, e in molti altri Paesi nel mondo.(Di lunedì 19 marzo 2018)