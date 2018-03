Papa : giovani costretti mendicare lavoro : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 19 MAR - "Mi sembra che siamo circondati da una cultura che, se da una parte idolatra la giovinezza cercando di non farla passare mai, dall'altra esclude tanti giovani ...

Papa Francesco ai giovani : 'Abbiamo bisogno voi - la Chiesa vuole ascoltarvi' : "E questo lo fa non per fare politica ha precisato Francesco a braccio o per una artificiale 'giovano-filia', ma perché abbiamo noi bisogno di capire meglio cosa Dio e la storia ci sta chiedendo. Se ...

Il Papa convoca sinodo per i giovani : 'Emarginati e costretti a mendicare un lavoro' : In un incontro collegato con circa 15 mila giovani in tutto il mondo, il Vaticano ha iniziato a costruire le basi per il sinodo d'autunno. Il dibattito di questi giorni produrrà un documento che ...

Il Papa ammonisce i giovani : “Andare con le prostitute è un atto di tortura” : "Dobbiamo avere il coraggio di dirlo, i clienti al 90 per cento sono battezzati cattolici" ha ricordato il Pontefice rivolto ai giovani, aggiungendo: "Vorrei che voi lottaste contro questo perché non è fare l'amore, è torturare una donna"Continua a leggere

Il 20 marzo il nuovo libro di Papa Francesco dedicato ai giovani : 'Dio è giovane e ama le novità' : Romano Rossi richiama e sviluppa concretamente i contenuti che Papa Francesco enuncia nella lettera indirizzata ai giovani di tutto il mondo, con cui accompagna il Documento preparatorio del ...

Il Papa ammonisce i giovani : "Criminale andare a prostitute" : Parla con trecento ragazzi di tutto il mondo riuniti per il presinodo Papa Francesco. E a loro consegna un severo monito, dicendo che ' la tratta è un crimine contro l'umanità ', ma che anche servirsi di prostitute ' è criminale '. Lo fa ...

Papa : 'Le statistiche sui suicidi giovanili sono tutte truccate' : Città del Vaticano, 19 mar. , askanews, 'I giovani vanno presi sul serio!'. Lo ha detto il Papa aprendo il presinodo dei giovani: 'Mi sembra ha continuato che siamo circondati da una cultura che, se ...

Papa : no lavoro giovani?Peccato sociale : 11.30 "Delle volte i giovani non sono il premio Nobel alla prudenza... a volte parlano con lo schiaffo, ma bisogna ascoltare".Così il Papa aprendo il presinodo con 300 ragazzi da tutto il mondo. "Qualcuno pensa che sarebbe più facile tenervi 'a distanza di sicurezza", ma "i giovani vanno presi sul serio!". Aggiunge:i giovani sono "spesso emarginati dalla vita sociale", la disoccupazione crea dipendenze e può portare fino al suicidio. Questo è ...

Il Papa ai giovani : mancanza di lavoro è un peccato sociale : E ha concluso quasi con un grido: 'Aiutate il nostro mondo giovanile che va sempre più a rotoli'". "Non so - ha commentato il Papa - se il mondo giovanile vada sempre più a rotoli. Ma sento che il ...

Papa : giovani non accettino corruzione : Lo afferma Papa Francesco in "Dio è giovane", libro-intervista con Thomas Leoncini, in uscita domani in Italia per Piemme, e in molti altri Paesi nel mondo.

Papa : giovani non accettino corruzione : 10.22 "I corrotti sono all'ordine del giorno, ma i giovani non devono accettare la corruzione come fosse un peccato come gli altri, non devono abituarsi mai alla corruzione, perchè quello che lasciamo passare oggi,domani si ripresenterà,finché ci faremo l'abitudine e anche noi ne diventeremo ingranaggio indispensabile". Lo afferma Papa Francesco in "Dio è giovane", libro-intervista con Thomas Leoncini, in uscita domani in Italia per Piemme, e ...