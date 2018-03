Papa Francesco | “Corruzione all’ordine del giorno I giovani non devono abituarsi”

ilfattoquotidiano

: Il #Papa all'#Angelus: guardate dentro la croce, il crocifisso non è un accessorio di abbigliamento - vaticannews_it : Il #Papa all'#Angelus: guardate dentro la croce, il crocifisso non è un accessorio di abbigliamento - vaticannews_it : Terminata la visita pastorale di #PapaFrancesco nella terra natale di #PadrePio , riecheggia forte l'appello lancia… - repubblica : Pietrelcina, papa Francesco rompe il protocollo e cammina a piedi tra la gente: 'Un paese che litiga non cresce' -

(Di lunedì 19 marzo 2018) La corruzione che è all’ordine del. Ma alla quale inonabituarsi. Si scaglia contro i corrottiin Dio è giovane, libro-intervista con Thomas Leoncini in uscita domani in Italia per Piemme. “Il corrotto non conosce l’umiltà, riesce sempre a dire non sono stato io e lo fa con una faccia da finto santarellino – “fa la mugna quacia“, come diciamo in dialetto piemontese -, vive nel plagio, si stanca di chiedere perdono e finisce molto presto per smettere di chiederlo”, dice il pontefice nel libro anticipato dall’agenzia Ansa. “I corrotti – continua – sonodel. Ma inonaccettare la corruzione come fosse un peccato come gli altri, nonabituarsi mai alla corruzione, perché quello che lasciamo passare oggi, domani si ripresenterà, finché ci faremo ...