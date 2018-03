Papa Francesco | “Chi va con le prostitute è un criminale” “Non è fare l’amore | ma

Ratzinger difende Papa Francesco. Ma rivela di essere il Matteo Orfini del Vaticano : La pubblicazione completa della missiva, vergata il 12 marzo scorso dal Papa emerito Benedetto XVI riguardo alla figura intellettuale di Papa Bergoglio, si rivela ormai compiutamente per quello che voleva essere: un abbraccio mortale di rara perfidia, con cui il piccoletto malignazzo Joseph Ratzinger, il Matteo Orfini Vaticano, finge di smentire le maldicenze che circolano sul suo successore nei sotterranei più tetri dalle parti di San Pietro, ...

Papa Francesco contro la prostituzione : ‘non è fare l’amore - questo è torturare una donna’ : Papa Francesco si rivolge ai giovani con un secco NO alla prostituzione. “Chi va con le prostitute è un criminale – afferma il Pontefice – questo non è fare l’amore, questo è torturare una donna: non confondiamo i due termini“, esorta Bergoglio e continua: “La prostituzione è un problema grave: vorrei che i giovani lottassero contro questa pratica. Per favore: chi ha questa abitudine, la tagli!”. Molto ...

Papa Francesco ai giovani : 'Abbiamo bisogno voi - la Chiesa vuole ascoltarvi' : "E questo lo fa non per fare politica ha precisato Francesco a braccio o per una artificiale 'giovano-filia', ma perché abbiamo noi bisogno di capire meglio cosa Dio e la storia ci sta chiedendo. Se ...

Papa Francesco : “La prostituzione è schiavitù e tortura della donna. E il 90% dei clienti in Italia sono cattolici” : “La tratta e la prostituzione sono crimini contro l’umanità, delitti che nascono da una mentalità malata secondo cui la donna va sfruttata. E qui in Italia, parlando di clienti, è verosimile che il 90% sono battezzati, cattolici”. Un attacco duro quello di Papa Francesco contro la prostituzione, durante il colloquio con i giovani nella riunione pre-Sinodo al pontificio collegio internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma. Bergoglio ...

Il 20 marzo il nuovo libro di Papa Francesco dedicato ai giovani : 'Dio è giovane e ama le novità' : Romano Rossi richiama e sviluppa concretamente i contenuti che Papa Francesco enuncia nella lettera indirizzata ai giovani di tutto il mondo, con cui accompagna il Documento preparatorio del ...

Papa Francesco ai giovani/ "Mancanza lavoro è peccato sociale : depressioni - suicidii o si arruolano nell'Isis" : Papa Francesco, incontro pre-sinodale con i giovani: 'la mancanza di lavoro è un peccato sociale. Depressione, suicidio, emarginazione e Isis'.

Papa Francesco chiede perdono per i cattolici che vanno con le prostitute : Città del Vaticano, 19 mar. , askanews, Lo sfruttamento della prostituzione è 'un crimine contro l'umanità e nasce da una mentalità malata, secondo cui la donna va sfruttata. Al giorno d'oggi non c'è ...

Papa Francesco convoca sinodo per i giovani : 'Emarginati e costretti a mendicare un lavoro' : In un incontro collegato con circa 15 mila giovani in tutto il mondo, il Vaticano ha iniziato a costruire le basi per il sinodo d'autunno. Il dibattito di questi giorni produrrà un documento che ...

Papa Francesco : “Corruzione all’ordine del giorno. I giovani non devono abituarsi” : La corruzione che è all’ordine del giorno. Ma alla quale i giovani non devono abituarsi. Si scaglia contro i corrotti Papa Francesco in Dio è giovane, libro-intervista con Thomas Leoncini in uscita domani in Italia per Piemme. “Il corrotto non conosce l’umiltà, riesce sempre a dire non sono stato io e lo fa con una faccia da finto santarellino – “fa la mugna quacia“, come diciamo in dialetto piemontese -, vive nel ...

Papa Francesco : 'Sentendo aspirazioni giovani intravediamo mondo' : Lo afferma Papa Francesco in un nuovo tweet, diffuso alla vigilia della riunione pre-sinodale che iniziera' domani a Roma con giovani da tutto il mondo, e a cui domani interverra' lo stesso Pontefice,...

Argentina : Papa Francesco esorta gli argentini alla 'difesa della vita' : ... esortato a "dare un contributo in difesa della vita e della giustizia" e a "migliorare il mondo col proprio lavoro e prendendosi cura dei più deboli". Il messaggio del pontefice è un ringraziamento ...

?Papa Francesco : "Serve carità e accoglienza - andare incontro ai bisogni degli ultimi" : "Compiere con gioia opere di carità verso quanti soffrono nel corpo e nello spirito è il modo più autentico di vivere il Vangelo, è il fondamento necessario perché le nostre comunità crescano nella fraternità e nell'accoglienza reciproca"