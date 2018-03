Papa Francesco ai giovani “Mancanza lavoro è peccato sociale | depressioni | suicidii o si

Papa Francesco convoca sinodo per i giovani : 'Emarginati e costretti a mendicare un lavoro' : In un incontro collegato con circa 15 mila giovani in tutto il mondo, il Vaticano ha iniziato a costruire le basi per il sinodo d'autunno. Il dibattito di questi giorni produrrà un documento che ...

Papa Francesco : “Corruzione all’ordine del giorno. I giovani non devono abituarsi” : La corruzione che è all’ordine del giorno. Ma alla quale i giovani non devono abituarsi. Si scaglia contro i corrotti Papa Francesco in Dio è giovane, libro-intervista con Thomas Leoncini in uscita domani in Italia per Piemme. “Il corrotto non conosce l’umiltà, riesce sempre a dire non sono stato io e lo fa con una faccia da finto santarellino – “fa la mugna quacia“, come diciamo in dialetto piemontese -, vive nel ...