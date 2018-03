Papa Francesco : “La prostituzione è schiavitù e tortura della donna. E il 90% dei clienti in Italia sono cattolici” : “La tratta e la prostituzione sono crimini contro l’umanità, delitti che nascono da una mentalità malata secondo cui la donna va sfruttata. E qui in Italia, parlando di clienti, è verosimile che il 90% sono battezzati, cattolici”. Un attacco duro quello di Papa Francesco contro la prostituzione, durante il colloquio con i giovani nella riunione pre-Sinodo al pontificio collegio internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma. Bergoglio ...

Papa : "Chi va con le prostitute è un criminale" : Città del Vaticano, 19 mar. , AdnKronos, - "La prostituzione è un problema grave: vorrei che i giovani lottassero contro questa pratica. Per favore: chi ha questa abitudine, la tagli!". Papa Francesco ...

Papa : “Chi va con le prostitute è un criminale” : Città del Vaticano, 19 mar. (AdnKronos) – “La prostituzione è un problema grave: vorrei che i giovani lottassero contro questa pratica. Per favore: chi ha questa abitudine, la tagli!”. Papa Francesco esorta i giovani a dire un fermo “no” alla prostituzione, durante il colloquio con loro nella riunione pre-Sinodo al pontificio collegio internazionale ‘Maria Mater Ecclesiae’ di Roma.“Chi va con le ...

Papa : "Chi va con le prostitute è un criminale" : Città del Vaticano, 19 mar. (AdnKronos) - "La prostituzione è un problema grave: vorrei che i giovani lottassero contro questa pratica. Per favore: chi ha questa abitudine, la tagli!". Papa Francesco esorta i giovani a dire un fermo "no" alla prostituzione, durante il colloquio con loro nella riunio

Papa Francesco chiede perdono per i cattolici che vanno con le prostitute : Città del Vaticano, 19 mar. , askanews, Lo sfruttamento della prostituzione è 'un crimine contro l'umanità e nasce da una mentalità malata, secondo cui la donna va sfruttata. Al giorno d'oggi non c'è ...

Chi sono i papà che il 19 marzo non fanno nessuna festa : Lunedì 19 marzo 4 milioni di padri separati trascorreranno un’altra festa del papà, in cui non ci sarà spazio per cioccolatini e bigliettini: per loro - ma solo per chi riuscirà a ottenerlo - il regalo più grande sarà quello di trascorrere la giornata insieme al proprio figlio. sono i papà che ogni giorno, per anni, lottano in Aula e fuori dai tribunali contro le ex mogli e compagne - ma ...

Chi sono i papà che il 19 marzo non fanno nessuna festa : Lunedì 19 marzo 4 milioni di padri separati trascorreranno un'altra festa del papà, in cui non ci sarà spazio per cioccolatini e bigliettini: per loro - ma solo per chi riuscirà a ottenerlo - il ...

Chi sono i papà che il 19 marzo non fanno nessuna festa : Lunedì 19 marzo 4 milioni di padri separati trascorreranno un’altra festa del papà, in cui non ci sarà spazio per cioccolatini e bigliettini: per loro - ma solo per chi riuscirà a ottenerlo - il regalo più grande sarà quello di trascorrere la giornata insieme al proprio figlio. sono i papà che ogni giorno, per anni, lottano in Aula e fuori dai tribunali contro le ex mogli e compagne - ma ...

Giochi a 1 euro da GameStop portando l’usato : tutte le offerte per la Festa del Papà : GameStop ha lanciato le offerte ufficiali per la Festa del Papà. Tra i tanti Giochi in offerta ci sono anche Wolfenstein 2, MotoGP 17 e Resident Evil 7. Il prossimo lunedì 19 marzo è la Festa del Papà e GameStop ha ben pensato di lanciare per l’occasione una speciale promozione che interessa diversi videoGiochi. L’idea regalo per la Festa del Papà questa volta arriva direttamente da GameStop che tra i tanti titoli in offerta propone anche ...

“Tiziano Ferro è diventato papà” : la foto. I fan non potevano credere ai propri occhi - poi è arrivato l’annuncio. E lo scatto del cantante con il neonato è stato letteralmente preso d’assalto : “È la foto che aspettiamo tutti da tempo. Sei di una dolcezza incredibile, commovente. Valore assoluto!”. E, ancora, si legge sotto al post di Tiziano Ferro da oltre 21mila mi piace in meno di un’ora: “Mi sono commossa come una stupida…Questa foto è stupenda. E poi per l’ennesima volta viviamo le cose in simbiosi…Siete davvero una meraviglia e il tuo sorriso dice tutto”, “Felice che ...

Gaz Beadle ha una risposta perfetta per chi lo chiama 'noioso' adesso che è papà : ... Geordie Shore 16 va in onda ogni venerdì alle 22:50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV . Puoi rivedere la prima puntata completa cliccando qui . ph: getty images

La figlia muore e dona gli organi. L’appello del papà : “Abbraccerei chi vede con i suoi occhi” : Roberto Durastante ha lanciato un disperato appello per trovare le persone che hanno ricevuto gli organi della figlia Barbara, 42 anni e tragicamente scomparsa lo scorso dicembre in seguito a un incidente stradale: "Vi prego, aiutatemi, mi serve per placare la mia sofferenza".Continua a leggere

L'appello di papà Roberto : "Vorrei abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia - aiutatemi" : E' un appello disperato e commovente quello di Roberto Durastante, il padre della 42enne rimasta uccisa in un incidente stradale lo scorso 17 dicembre in via Vittorio Veneto a Belluno. "Per sua volontà...

L'appello di papà Roberto : "Vorrei abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia - aiutatemi" : E' un appello disperato e commovente quello di Roberto Durastante, il padre della 42enne rimasta uccisa in un incidente stradale lo scorso 17 dicembre in via Vittorio Veneto a Belluno. "Per sua volontà...