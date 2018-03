Paola Di Benedetto insieme a Francesco Monte dice la sua su Cecilia

Paola Di Benedetto conferma la versione del suo ex : "Ci siamo baciati" : Paola Di Benedetto ha risposto a Domenica Live alle accuse dell'ex fidanzato Matteo Gentili, mentre lei era all' Isola dei Famosi , infatti, il calciatore aveva rivelato di essere stato lasciato all'...

Cecilia Rodriguez parla dell’amore tra Monte e Paola Di Benedetto : Francesco Monte sembra aver ritrovato il sorriso accanto alla bellissima Paola Di Benedetto. In questi giorni, Cecilia ha voluto dire la sua opinione su questa nuova love story e in un’intervista al settimanale “Nuovo”,ha voluto sottolineare di essere fermamente convinta della scelta presa all’interno della casa più spiata d’Italia e di non avere nessun rimpianto. “Altrimenti avrei aspettato, sarei uscita dal GF Vip e magari avrei gestito le ...

Cecilia Rodriguez e la storia tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto : ecco cosa dichiara : FUNWEEK.IT - Ora che Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono finalmente usciti allo scoperto e a Verissimo hanno dichiarato di voler vivere le cose come vengono e di continuare la conoscenza ...

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte e Paola Di Benedetto : primo bacio immortalato dai paparazzi : Paola Di Benedetto è stata eliminata dalla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, di conseguenza, la bella modella veronese ha potuto intraprendere una frequentazione con Francesco Monte nella "vita reale". Come ricordiamo, infatti, tra la Madre Natura di Ciao Darwin e l'ex tronista di Uomini e Donne, si era instaurato un bel feeling durante la prima settimana trascorsa sull'Isola. Le accuse di Eva Henger e tutto il Canna-Gate che si è ...

Paola Di Benedetto a Domenica Live : “Quello che dice il mio ex è vero” : Paola Di Bendetto, da poco rientrata in Italia dall’Honduras è stata ospite di Barbara D’Urso nel salotto della Domenica pomeriggio di Canale 5. Paola sull’isola ha conosciuto Francesco Monte e tra i due...

Domenica Live - Paola Di Benedetto : "Francesco Monte? Bella frequentazione" (video) : Paola Di Benedetto, ospite di Domenica Live, dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi, è intervenuta, in studio, per chiarire, una volta per tutte, la sua ritrovata serenità sentimentale grazie all'avvicinamento con Francesco Monte, proprio in Honduras:prosegui la letturaDomenica Live, Paola Di Benedetto: "Francesco Monte? Bella frequentazione" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 marzo 2018 16:16.

Paola Di Benedetto a Domenica Live : la frase su Francesco Monte che fa arrabbiare i fan : Domenica Live: cosa ha detto Madre Natura Paola Di Benedetto su Francesco Monte Dopo Verissimo, Paola Di Benedetto è approdata a Domenica Live. Madre Natura è stata invitata da Barbara d’Urso per rispondere alle accuse dell’ex fidanzato Matteo Gentili. Il calciatore, durante la permanenza della modella all’Isola dei Famosi, ha rivelato di essere stato lasciato […] L'articolo Paola Di Benedetto a Domenica Live: la frase su ...

Paola Di Benedetto attacca il suo ex : 'Non gli ho fatto nessuna promessa' : ROMA - Su Leggo.it gli aggiornamenti dell'Isola dei Famosi. 'Storia d'amore è una parola grossa, diciamo che è iniziata una bella frequentazione'. Paola Di Benedetto , uscita dall'Isola dei Famosi, a ...

Isola dei Famosi 2018/ Domenica Live - Paola Di Benedetto : "Forse ho illuso il mio ex" (18 marzo 2018) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Nuove rivelazioni di Eva Henger sul cannagate e Francesco Monte: Filippo Nardi e Mara Venier dalla parte di Alessia Marcuzzi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 15:58:00 GMT)

Paola Di Benedetto replica al suo ex fidanzato Matteo a Domenica Live : Domenica Live: la replica di Paola Di Benedetto contro l’ex fidanzato Paola Di Benedetto è stata oggi intervistata a Domenica Live da Barbara d’Urso per rispondere alle parole dette da Matteo Gentili nel medesimo salotto qualche settimana fa. Prima di tutto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha affermato che ora sta benissimo ed è felicissima di stare intraprendendo una bellissima frequentazione con Francesco Monte, ...

DOMENICA LIVE/ Anticipazioni : Paola Di Benedetto risponderà al suo ex fidanzato (18 marzo) : DOMENICA LIVE, le Anticipazioni di oggi 18 marzo: Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi e le diete verso l'estate(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:52:00 GMT)

Ah però! Francesco Monte e Paola Di Benedetto - succede subito dopo Verissimo. Da Silvia Toffanin i due ex naufraghi si sono trattenuti. Poi - però - lasciato il salotto tv… Chi aveva anche il minimo dubbio su di loro dovrà ricredersi : A Verissimo è andata in scena l’intervista di Paola Di Benedetto, poi raggiunta a sorpresa da Francesco Monte. I due ex naufraghi si sono ricongiunti da pochissimo e, per la prima volta e insieme, hanno raccontato a Silvia Toffanin della storia d’amore sbocciata ma subito messa in stand by in Honduras. Il flirt era appena nato quando lui, travolto dal canna-gate, ha deciso di abbandonare il reality. Lei, invece, ha resistito ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto escono allo scoperto - stanno insieme Video : #Francesco Monte, il noto salentino conosciuto dal pubblico per i suoi numerosi trascorsi televisivi, continua a far parlare di sé. Dopo il programma di Maria De Filippi che gli ha permesso di avere tanta popolarita' [Video], è balzato sugli schermi grazie alla sua travagliata storia con Cecilia Rodriguez terminata in diretta tv a causa del tradimento di lei al Grande Fratello. Dopo questa grandissima delusione, Francesco ha deciso di rimettersi ...

Canna-gate ed Eva Henger - parla Paola Di Benedetto : “Mi viene da ridere” : Paola Di Benedetto commenta il Canna-gate: le accuse di Eva Henger? “Mi viene da ridere” Ospite a Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, oggi c’era proprio lei: Paola Di Benedetto. Dell’ex naufraga e della sua relazione con Francesco Monte molto si è parlato in questi giorni. I […] L'articolo Canna-gate ed Eva Henger, parla Paola Di Benedetto: “Mi viene da ...