Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da giovedì 22 a sabato 24 si terrà a Pontevedra, in Spagna, la Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto. L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di Finale alle ore 17.00 contro l’Olanda, poi in caso di vittoria, sfiderà la Grecia il 23 alle 18.45, altrimenti giocherà per il quinto posto lo stesso giorno, ma alle ore 17.00. Il 24 spazio alla Finale per il terzo posto alle 12.00 ed alla Finalissima alle 14.00. Dall’altra parte del ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : quattordicesima giornata. Risultati e classifica - vince il Rapallo : Sono solo quattro gli incontri giocati in questa quattordicesima giornata del campionato di A1 femminile di Pallanuoto: da ricordare infatti che qualche giorno fa si era disputato il big match, l’anticipo tra le prime della classe Plebiscito Padova ed Orizzonte Catania. Ad approfittare di questo turno è il Rapallo che vince e si porta in terza piazza. Andiamo a riepilogare i Risultati e la classifica aggiornata. 14^ giornata – sabato ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania scappa via - lotta aperta per il terzo posto : Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di Pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova. La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : L’Ekipe Orizzonte Catania vola. Distrutta in casa la Plebiscito Padova : Anticipo per la 14ma giornata del campionato femminile di Pallanuoto: a Padova è andato in scena il big match, che molto probabilmente assegnerà il titolo nelle finali. Le padrone di casa del Plebiscito sono state battute nettamente dalle rivali de L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre più prime in classifica: 8-3 il risultato. Strappo nei primi due quarti per le siciliane, che si sono rapidamente portate sul 6-2, chiudendo ogni chance di ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della 13a giornata. Giulia Bartolini e Giusy Citino : due poker per la salvezza : La tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile regala le notizie più importanti in chiave salvezza: Florentia e Cosenza, in questo momento sarebbero salve, mentre retrocederebbe direttamente il Messina, senza passare dai play out. Il Rapallo, pur riposando, trae giovamento da una giornata che vede le altre tre pretendenti al terzo posto essere tutte sconfitte. Andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della 13ma giornata. Vincono le favorite : Tredicesima giornata per il campionato femminile di Pallanuoto: quattro gli incontri previsti in questo sabato. Vittorie per le favorite: restano prima e seconda Orizzonte Catania e Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica del campionato aggiornata. 13^ giornata Plebiscito Padova-Bogliasco Bene 11-6 Kally NC Milano-Cosenza Pallanuoto 8-13 Waterpolo Messina-RN Florentia 4-5 L’Ekipe Orizzonte-SIS ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : tredicesima giornata. Big match tra Orizzonte Catania e SIS Roma : tredicesima giornata per il campionato di Pallanuoto femminile: nella quarta di ritorno saranno in acqua, come di consueto di sabato, quattro incontri. La classifica comunque appare già delineata e si attende solo il momento degli scontri diretti ai playoff. Il match più atteso è quello delle 16.30. A Catania si affrontano la leader della classifica, L’Ekipe Orizzonte, e la squadra più in forma della competizione: la SIS Roma, reduce ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le convocate dell’Italia per la Super Final. Fabio Conti chiama 15 azzurre : Il CT della nazionale italiana femminile di Pallanuoto, Fabio Conti, ha diramato l’elenco delle atlete convocate per la Super Final di Europa Cup, che si svolgerà a Pontevedra, in Spagna, dal 22 al 24 marzo. In accordo con le direttive LEN, sono 15 le azzurre convocate, anche in ogni gara ne potranno essere iscritte a referto soltanto 13. L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di finale alle ore 17.00 contro ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Il tabellone dai gironi alla finale : A Barcellona, in Spagna, è stato definito il calendario degli Europei di Pallanuoto femminile, che si terranno nella città catalana dal 14 al 27 luglio. Le squadre che si contenderanno la corona continentale sono 12 e sono state divise in due gironi da sei squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Olanda, mentre arriva dalla terza urna la Grecia. In quarta fascia, infine, Francia, Israele e Croazia. Al termine del girone ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : sorteggiati i gironi - Italia con Olanda e Grecia : A Barcellona si sono svolti i sorteggi dei gironi degli Europei di Pallanuoto femminile, che si terranno nella città catalana dal 14 al 28 giugno. Le squadre che si contenderanno la corona europea sono 12 e sono state divise in due gironi da sei squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Olanda, mentre arriva dalla terza urna la Grecia. Di seguito la composizione dei due gironi: Gruppo ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : le migliori azzurre della dodicesima giornata. Tabani mostruosa : dodicesima giornata per il campionato italiano di Pallanuoto femminile: sono andate in scena, come di consueto, sabato, le quattro partite di questo turno. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori azzurre in acqua. Chiara Tabani: prestazione monstre per la 23enne giocatrice della SIS Roma. Una vera e propria trascinatrice per la squadra capitolina che ha compiuto un miracolo sportivo imponendosi in casa contro le campionesse ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A1. Millo e Viacava trascinano Bogliasco : L’undicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto il turno di riposo di Catania e la vittoria infrasettimanale di Padova su Cosenza, nonché le affermazioni al sabato di Rapallo su Messina, di Milano sulla Florentia e, soprattutto, di Bogliasco in casa della Roma. Andiamo a vedere le italiane migliori di questo turno. Giulia Viacava (Bogliasco): un poker stupendo e pesantissimo in una gara che ha segnato la sorpresa di ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : nell’andata dei quarti di finale Budapest-Padova 7-7. Tutto rinviato alla gara di ritorno : Finisce con un prezioso pareggio in trasferta per Padova l’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: la formazione patavina impatta sul 7-7 in casa delle magiare del Budapest e rimanda ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma a fine marzo. gara sempre in equilibrio: nella prima frazione magiare avanti con Steffens, pari di Queirolo. Il botta e risposta prosegue nel secondo periodo, con ...