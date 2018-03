Pallanuoto | A1 2018 | i migliori azzurri della diciottesima giornata Spiccano Gallo

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul sito della Len , mentre OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali integrali delle partite dell'Italia . Di seguito il calendario completo della ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da giovedì 22 a sabato 24 si terrà a Pontevedra, in Spagna, la Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto. L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di Finale alle ore 17.00 contro l’Olanda, poi in caso di vittoria, sfiderà la Grecia il 23 alle 18.45, altrimenti giocherà per il quinto posto lo stesso giorno, ma alle ore 17.00. Il 24 spazio alla Finale per il terzo posto alle 12.00 ed alla Finalissima alle 14.00. Dall’altra parte del ...

Pallanuoto - Eurolega 2018 : Orizzonte Catania alla Final Four con tanta fatica - eliminata la Plebiscito Padova : Una su due: solo una compagine italiana vola alla Final Four di Eurolega per quanto riguarda la Pallanuoto femminile. Si sono disputati oggi, infatti, gli incontri riguardanti il ritorno dei quarti di Finale: ce l’ha fatta, sudando sette camicie, la capolista dell’A1 Ekipe Orizzonte Catania che si è imposta solo dopo i rigori con il Dunaujvaros. Niente da fare invece per le campionesse italiane del Plebiscito Padova, uscite sconfitte ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : quattordicesima giornata. Risultati e classifica - vince il Rapallo : Sono solo quattro gli incontri giocati in questa quattordicesima giornata del campionato di A1 femminile di Pallanuoto: da ricordare infatti che qualche giorno fa si era disputato il big match, l’anticipo tra le prime della classe Plebiscito Padova ed Orizzonte Catania. Ad approfittare di questo turno è il Rapallo che vince e si porta in terza piazza. Andiamo a riepilogare i Risultati e la classifica aggiornata. 14^ giornata – sabato ...

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica della 18ma giornata. Non sbagliano le prime della classe : Diciottesima giornata per il campionato di Pallanuoto maschile, la quinta del girone di ritorno: poche sorprese in questo turno, dove le big gestiscono le energie e riescono comunque a vincere senza particolari problemi. Vittorie nette sia per la Pro Recco, leader della graduatoria, che per le inseguitrici a pari punti AN Brescia e Sport Management. Non sbaglia mai una fantastica Ortigia, vera sorpresa di questo campionato, saldamente al quarto ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania scappa via - lotta aperta per il terzo posto : Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di Pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova. La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : turno sulla carta interlocutorio. La Pro Recco per prolungare la striscia di vittorie : La 18a giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile presenta un turno abbastanza interlocutorio, vista anche la frattura delineatasi in classifica tra la zona play off ed il resto del plotone. Stessa cosa sta accadendo tra le squadre che occupano le posizioni che garantiscono la salvezza diretta e quelle che si accingono a disputare i play out, con l’Acquachiara praticamente retrocessa. La Pro Recco, che galoppa anche in Europa, cercherà ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Jadran 10-5. Liguri sempre più primi nel girone : Continua a galoppare la Pro Recco anche in Champions League di Pallanuoto maschile: la squadra ligure, comunque già qualificata per la Final Eight di Genova, in qualità di società organizzatrice, batte per 10-5 lo Jadran con una sontuosa parte centrale di gara, e rafforza così il primato in classifica. Nel primo quarto botta e risposta tra Mandic e Spaic, poi nella seconda frazione il primo allungo della formazione italiana con Di Fulvio, la ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Dubrovnik-Brescia 10-7. Il secondo quarto tradisce i lombardi : Il Brescia cede il passo al Dubrovnik per 10-7 nella Champions League di Pallanuoto maschile e si vede scavalcare in classifica dalla squadra di Renzuto Iodice. Ora i lombardi occupano il quarto posto, l’ultimo utile per il passaggio alla Final Eight, con un solo punto di margine sulla Dinamo Mosca. Nel primo quarto parte bene Brescia, in vantaggio con Rizzo a 5’32” dal termine, ma Renzuto Iodice pareggia a 5′ esatti ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : L’Ekipe Orizzonte Catania vola. Distrutta in casa la Plebiscito Padova : Anticipo per la 14ma giornata del campionato femminile di Pallanuoto: a Padova è andato in scena il big match, che molto probabilmente assegnerà il titolo nelle finali. Le padrone di casa del Plebiscito sono state battute nettamente dalle rivali de L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre più prime in classifica: 8-3 il risultato. Strappo nei primi due quarti per le siciliane, che si sono rapidamente portate sul 6-2, chiudendo ogni chance di ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della 13a giornata. Giulia Bartolini e Giusy Citino : due poker per la salvezza : La tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile regala le notizie più importanti in chiave salvezza: Florentia e Cosenza, in questo momento sarebbero salve, mentre retrocederebbe direttamente il Messina, senza passare dai play out. Il Rapallo, pur riposando, trae giovamento da una giornata che vede le altre tre pretendenti al terzo posto essere tutte sconfitte. Andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : i migliori italiani della 17a giornata. Diversi nomi nuovi in luce nell’ultimo turno : La diciassettesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile ha consegnato la sorprendente vittoria del Catania sul Savona, che ha sparigliato le carte nelle posizioni play off, e, soprattutto, ha dato punti pesanti agli etnei nella corsa per evitare i play out. Fondamentale vittoria esterna del Torino, che praticamente spinge all’inferno l’Acquachiara. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno. Andrea Maffè ...

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica della 17ma giornata. Nessun problema per le prime della classe : Pro Recco, Sport Management e AN Brescia: nonostante i tanti impegni ravvicinati le prime della classe del campionato di A1 di Pallanuoto non sbagliano e continuano a macinare vittorie. Vittoria splendida per il Catania in casa sul Savona. Andiamo a rivivere la 17ma giornata con i risultati e la classifica aggiornata. 17^ giornata CC Napoli-Pallanuoto Trieste 11-7 Acquachiara Ati 2000-Reale Mutua Torino 81 Iren 4-7 CC Ortigia-Bogliasco Bene ...