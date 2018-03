Palermo | vampe di San Giuseppe | vigili del fuoco in azione

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Ogni anno è sempre la stessa storia. Il 19 marzo, ossia la festa di San, sembra più che altro un giorno incendiario tanto da essere stato battezzato come il "giorno o l'appuntamento con l'illegalità". Almeno asembra essere così. Il 18 marzo 2018,a della festa di San, è già un un appuntamento parecchio "infuocato", poiché in tutta la città digià dal pomeriggio della giornata citata, diversi roghi () sono stati appiccati per strada in molti quartieri creando non pochi disagi. Tanto da costringere l'intervento deidel, attualmente a corto di personale poiché si trova interamente impegnato al fine di garantire la sicurezza per cose e persone. La 'vampa', un'antica tradizione Terra, aria, acqua esono i quattro elementi dai quali ogni sostanza trae origine e di cui è composta la materia. Tra i quattro, ilè ...