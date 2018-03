Palermo | dipendente comunale si faceva sostituire da marito e figli | arrestata

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018), 19 mar. (AdnKronos) – Una donna, addetta alle pulizie del Comune di Baucina, piccolo centro del palermitano, invece di andare al lavoro timbrava il badge e andava via per effettuare commesse personali oppure sidalo dai. Ma la donna, A.M. L.B. di 54 anni, è stata scoperta econ l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione in servizio e denunciato in stato di libertà, per i medesimi reati, iled idella donna. “Dopo numerosi servizi di osservazione, effettuati anche con l’ausilio di videoriprese, i Carabinieri hanno accertato che l’impiegata, addetta ai servizi di pulizie del Comune di Baucina, si assentava sistematicamente dal posto di lavoro – dicono gli inquirenti – L’impiegata era solita effettuare la vidimazione del badge in ...