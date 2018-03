Pagata meno di McEnroe Navratilova mette nei guai la Bbc

Tennis - sfogo della Navratilova contro la BBC : ''Io Pagata meno di McEnroe'' : LONDRA - Entrambi hanno commentato per la Bbc l'ultima edizione del torneo di Wimbledon, ma John McEnroe è stato pagato circa dieci volte più di Martina Navratilova: una differenza di compenso che non ...

"The Crown" - Claire Foy - regina della serie Netflix - Pagata meno del principe Filippo : Lo scandalo a corte questa volta non è una messinscena. Claire Foy - protagonista della serie Netflix "The Crown, nella quale interpreta la regina Elisabetta - viene pagata meno del collega Matt Smith, che veste i panni del consorte, il principe Filippo. La notizia ha generato scalpore e critiche, soprattutto in seguito alle recenti denunce sulle differenze di stipendio tra uomini e donne nel mondo di Hollywood. Netflix, però, ...

Netflix - la regina Elisabetta di The Crown - Claire Foy - è Pagata meno del principe Filippo-Matt Smith : Può mai sua maestà la regina Elisabetta II essere pagata meno del marito, il principe Filippo? A Buckingham Palace sarebbe un’eresia. Eppure è quanto accade a Claire Foy, l’attrice protagonista di The Crown, la serie di Netflix che racconta la vita della sovrana britannica. Parola del magazine Variety che rivela le disparità di compensi tra lei e Matt Smith, l’interprete del principe Filippo, e punta il dito contro la società ...

The Crown : la Regina Elisabetta Pagata meno del Principe Filippo : «Nessuno può guadagnare più della Regina» dice Suzanne Mackie, direttore creativo di Left Bank, che produce The Crown. Eppure pare proprio che Claire Foy, protagonista dell’amata serie tv Netflix dedicata alla Regina Elisabetta, abbia percepito un compenso inferiore rispetto a quello del collega Matt Smith che interpreta il Principe Filippo. Si parla di 40.000 dollari a puntata per lei, mentre la cifra di lui non è stata resa nota ...

Netflix - la regina lotta per la parità - Claire Foy di The Crown Pagata meno del principe : Anche la regina deve battersi per la parità dei salari. I produttori della serie The Crown di Netflix ammettono che la protagonista Claire Foy, che nello show interpreta la regina Elisabetta, è pagata ...

Netflix - la regina lotta per la parità - Claire Foy di 'The Crown' Pagata meno del principe - People - Spettacoli : Anche la regina deve battersi per la parità dei salari. I produttori della serie The Crown di Netflix ammettono che la protagonista Claire Foy, che nello show interpreta la regina Elisabetta, è pagata ...

«The Crown» - scandalo a corte : la regina Claire Foy Pagata meno del principe : Se lo sapessero a Buckingham Palace pubblicherebbero un editto, solleverebbero un polverone, com’è possibile che la regina Elisabetta II percepisca un onorario inferiore a quello del principe Filippo? Eppure, nelle serie televisiva The Crown, succede proprio questo. Parola di Variety che, in un dibattito sempre aperto sulle disparità salariali fra uomini e donne di Hollywood, punta il dito contro la Left Bank, società che produce lo show: ...

Claire Foy di The Crown Pagata meno di Matt Smith : le rivelazioni shock di Netflix : Una notizia del genere farà infuriare la Regina Elisabetta II: Claire Foy di The Crown è stata pagata meno della sua co-star, Matt Smith. Lo rivelano i produttori dell'acclamata serie Netflix, confermando la retribuzione dei due attori durante le prime due stagioni. Per il ruolo della Regina Elisabetta II, la Foy si è guadagnata il successo internazionale e il plauso della critica, riscuotendo premi su premi nel corso della passata award ...

The Crown - la 'regina' Claire Foy Pagata meno dell'attore che interpreta il principe Filippo : Sarà pure la 'regina', ma per due stagioni ha guadagnato meno dell'attore che interpretava il suo reale consorte. Secondo il Daily Beast Claire Foy, attrice britannica che nella fiction 'The Crown' è ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo Pagata meno di Dempsey : scontro ABC : Ellen Pompeo, star di Grey’s Anatomy, racconta dello scontro con l’ABC: la sua richiesta dopo aver scoperto di essere pagata meno di Patrick Dempsey Una delle serie Tv d’oltreoceano più seguite in Italia è sicuramente Grey’s Anatomy. Da anni i fan di tutto il mondo seguono le vicende del Seattle Grace Hospital (ora Grey Sloan Memorial […] L'articolo Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo pagata meno di Dempsey: scontro ...

«Tutti i soldi del mondo» : perché Michelle Williams è stata Pagata meno di Wahlberg? : Quando Ridley Scott ha dichiarato di voler rigirare le scene di Tutti i soldi del mondo per «cancellare» Kevin Spacey accusato di molestie, tutti gli attori e la troupe si sono resi disponibili. Poco importava il preavviso ravvicinato, il fatto che fossero impegnati su altri set e di doversi spostare da un capo all’altro del mondo: avrebbero fatto di tutto pur di esaudire la richiesta del regista e lasciar passare un messaggio importante. ...

Bbc - si dimette storica giornalista : “Pagata meno degli uomini - non chiedo promozione ma parità di trattamento” : Carrie Gracie, giornalista di punta dell’emittente pubblica britannica, si è dimessa dall’incarico di responsabile della sede di corrispondenza di Pechino denunciando un pesante divario salariale a vantaggio di colleghi uomini. “Non chiedo promozione ma parità di trattamento” ha dichiarato L'articolo Bbc, si dimette storica giornalista: “Pagata meno degli uomini, non chiedo promozione ma parità di trattamento” ...

Una giornalista di BBC si è dimessa perché Pagata meno dei colleghi maschi : Ha scoperto di essere stata pagata, per anni, molto meno rispetto ai suoi colleghi uomini e per questo ha deciso di lasciare il suo lavoro. Carrie Gracie, capo dell'ufficio di BBC News in Cina, ha protestato contro la disparità degli stipendi e ha espresso tutta la sua rabbia in una lettera, pubblicata sul suo blog. "Nel corso dei trent'anni che ho passato alla BBC, non ho mai pubblicamente criticato l'azienda per la quale ho lavorato e ...