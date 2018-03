fanpage

: Orrore a Venezia, trovato cadavere mummificato in casa: l’uomo sarebbe morto 7 anni fa - maletaIt : Orrore a Venezia, trovato cadavere mummificato in casa: l’uomo sarebbe morto 7 anni fa - vvoxonline : Orrore a #Venezia, trovato corpo mummificato >> -

(Di lunedì 19 marzo 2018) I carabinieri di, dopo essere stati allertati da un vicino di, hanno scoperto in un appartamento in Sestiere Dorsoduro ildi uomo. Il decesso risalirebbe a 7fa. Il suo nome era stato cancellato dall'Anagrafe del Comune in quanto irreperibile.