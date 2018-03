Orlando | non mi risultano ' collisti' Pd

Pd - Orlando : “C’è stato clientelismo nel partito”. Renziani all’attacco : “È da denuncia”. E lui : “Non mi riferivo a Renzi” : Ha invitato la platea “riflettere sugli elementi di nepotismo e clientelismo che hanno caratterizzato il nostro partito” e a “ridimensionare gli ego”. Il motivo? Il pluralismo che “è stato sacrificato nelle liste come tutti coloro che avevano disturbato il manovratore“. Parole, quelle usate da Andrea Orlando all’assemblea di Sinistra Dem voluta da Gianni Cuperlo, che suonano come un evidente attacco a Matteo ...

Palermo : Lega - Orlando sindaco clandestini non di tutti palermitani : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Orlando? E' il sindaco dei clandestini, non lo è mai stato di tutti palermitani. E’ chiaro che sta perdendo il contatto con la realtà. Ad ascoltare le sue parole odierne sono più 'palermitani' i nigeriani clandestini arrestati ieri a Palermo per sfruttamento della pro

Pd - Orlando : “No a governo con M5s o Lega - ma non diciamo che sono imbecilli. Referendum? Posizione è già chiara” : Al Pd “serve una proposta politica. Dobbiamo evitare l’aventinismo distinguendo tra livelli istituzionali e livelli di governo”. Lo ha detto Andrea Orlando parlando all’assemblea di Sinistra Dem. “Dobbiamo motivare il fatto che non è possibile produrre una alleanza politica con Lega e M5s perché sarebbe impossibile realizzare gli impegni presi con gli elettori, così togliamo via l’aspetto che non facciamo ...

Elezioni : Orlando - finita campagna elettorale non si parla più di migranti : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Sono stupito dal fatto che finita la campagna elettorale non si parli più di migranti, di terrore, di invasione di migranti. Invece, un tema come la mobilità internazionale va affrontato con serietà". Lo ha detto il sindaco di Palermo, intervenendo a Omnibus La7, in r

Carceri - il governo approva la riforma : più studio e lavoro. Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del consiglio dei Ministri. "Né salva-ladri né svuota-Carceri, a decidere sarà sempre un giudice, valutando il percorso dei detenuti" dice il ministro della Giustizia

Carceri - ok del governo alla riforma : più misure alternative a chi studia e lavora. Orlando : “Non ci sarà alcun ladro in più” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma delle carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

Direzione Pd sceglie l’opposizone - Orlando : “Inizia discussione seria e non autoconsolatoria su peggiore sconfitta di sempre” : “Niente accordi per il governo, né con il M5S, né con il centrodestra”. Così, al termine della Direzione Pd, Roberto Giachetti allontana l’ipotesi di un sostegno del Pd ad esecutivi pentastellati oppure con guida centrodestra. “Abbiamo definito un percorso per una discussione seria e non autoconsolatoria, dopo la peggior sconfitta della sinistra nella sua lunga storia repubblicana. Questo non si può affrontare con conte o ...