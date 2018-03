ONU | la carenza d’acqua può colpire 5 miliardi di persone entro il 2050

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Sulla base del rapporto sulle acque mondiali presentato oggi a Brasilia, l’ONU rende noto che lad’acqua potrebbe interessare, per almeno un mese all’anno, circa 5diil, cioè circa la metà della popolazione mondiale stimata per quella data. Tra le cause, rileva il rapporto, i cambiamenti climatici, l’aumento della domanda e l’inquinamento. L'articolo ONU: lad’acqua puòdiilsembra essere il primo su Meteo Web.