Onu | “La carenza d’acqua potrà colpire 5 miliardi di persone nel 2050”

Mirabelli ed il mercato del Milan : “la verità su BOnucci” e la strana idea sulle spese estive rossonere : Il Milan si approccia al calciomercato invernale con il freno a mano tirato dopo gli investimenti estivi. Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da Rai Gr Parlamento, ed ha rivelato le intenzioni dei rossoneri in merito al caso Bonucci, ma anche il proprio parere in merito ai costi dei nuovi arrivi Milanisti. “Bonucci non è in vendita. Abbiamo preso tanti giocatori facendo dei sacrifici ed è nostra ...