Omicidi nel vibonese | 5 arresti dei Cc

Siracusa - nella notte la confessione per l'Omicidio di Laura Petrolito : Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano più. Stiamo parlando di Laura Petrolito.

Omicidi a Vibo Valentia nel 2013 - 5 arresti - VIDEO : Vibo Valentia - È in corso dalle prime luci dell'alba a Vibo Valentia un'operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia che stanno eseguendo 5 ordinanze di custodia cautelare in ...

Laura - accoltellata e gettata nel pozzo : il compagno ha confessato l'Omicidio : Nella notte il compagno è crollato e ha confessato l'omicidio: "Sono stato io, l'ho uccisa io". Laura Petrolito, 20 anni, due bimbi piccoli,

Vibo. Omicidi commessi nel 2013 arrestate 5 persone : I Carabinieri di Vibo Valentia hanno messo a segno una vasta operazione contro la ‘ndrangheta in Calabria. I militari hanno arrestato

Ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo nel siracusano. Indiziato dell'Omicidio il compagno della vittima : È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del siracusano. vittima una giovane di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi. A denunciarne la scomparsa era stato ieri sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno.Il compagno della vittima si trova al ...

“Perché ho fatto questa strage”. Giussano - la ‘confessione’ di ”Baffo”. Nella lettera d’addio trovata dai carabinieri - un misto di deliri e scuse : i motivi che hanno spinto Alessandro Turati a compiere l’Omicidio-suicidio : Le ha uccise nel sonno, forse non si sono accorte neppure di quello che stava accadendo. Il mistero di Paina di Giussano (Monza e Brianza) è stato risolto in pochi minuti grazie alla lettera d’addio lasciata sul pavimento dell’appartamento. Le forze dell’ordine entrano in casa dopo aver ricevuto una segnalazione e trovano tre corpi. Due donne e un ragazzo: Monica Cesano (58 anni) Paola Partavicini (88 anni) ...

Omicidio di Pamela Mastropietro - Oseghale cambia versione. "L'ho lasciata viva - tornato a casa l'ho trovata nel trolley" : Gli inquirenti stanno ancora lavorando per mettere al loro posto i tasselli che formano il quadro della morte di Pamela Mastropietro, la 18enne trovata fatta a pezzi, il corpo chiuso in due trolley, ...

L'Omicidio nel centro abbronzante ispirato da Gomorra : sei arresti quattro anni dopo : Agenti della polizia di Stato e carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei soggetti, esponenti del clan camorristico degli Amato-Pagano, ...

Pescara - Omicidio Neri : sequestrata un’auto nella villa del nonno. Indagini patrimoniale della Guardia di Finanza : Si concentrano in ambito famigliare le Indagini sulla morte di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a Pescara la scorsa settimana con due colpi di pistola. Nel pomeriggio i carabinieri hanno sequestrato un’automobile custodita nella villa del nonno materno e frequentata anche da un cugino della vittima che attualmente si trova all’estero. Si tratta di un’Audi Q5 e non è l’auto usata da solitamente da Neri. Ieri, infatti, i ...

‘Ndrangheta - frutta dal Sudamerica per importare cocaina : 17 arresti. C’è anche Vadalà - coinvolto nell’Omicidio Kuciak : Era stato arrestato e rilasciato con l’accusa di aver avuto un ruolo nell’omicidio di Jan Kuciak, il giornalista assassinato il 26 febbraio in Slovacchia. Ora finisce nuovamente agli arresti. C’è anche il calabrese Antonino Vadalà tra le diciassette persone coinvolte nell’inchiesta anti droga della procura di Venezia. Per undici è stata ordinata la custodia cautelare, per sei invece l’obbligo di dimora: sono tutti ...

JOHN HOLMES / Il pornoattore moriva trent'anni fa : nel suo passato anche l'accusa di Omicidio plurimo : JOHN HOLMES moriva trent'anni fa, segnando la fine di una carriera in cui ha girato più di 2000 film porno. Ma il suo mito non è mai venuto meno, ispirando film e canzoni.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Nuovo Omicidio-suicidio nel Torinese : anziano malato spara alla madre di 101 anni e si uccide : Delitto, questa mattina (domenica 11 marzo) alle 8,30 in via Vajont, a Rivoli. Un uomo di 77 anni - Ezio Panataro - ha ucciso con un colpo di pistola la madre di 101 anni, Ernestina Malandrini, poi si è ammazzato con la stessa arma. Prima di compiere il tragico gesto ha telefonato al 112, annunciando le proprie intenzioni. I militari si sono precip...