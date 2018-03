eurogamer

: Olanda: nascondevano la droga nelle cartucce Nintendo e le spedivano in tutto il mondo. #Nintendo - Eurogamer_it : Olanda: nascondevano la droga nelle cartucce Nintendo e le spedivano in tutto il mondo. #Nintendo -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Qualcuno potrebbe definire i videogiochi retro delle vecchie consoledavvero stupefacenti, sopratin, dove quattro persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine per aver nascosto molteplici tipi di droghedei giochi. Gli spacciatori utilizzavano una stampante 3D per realizzare le, che una volta riempite di LSD, cocaina e MDMA venivano spedite inil, a Singapore, in Australia e Nuova Zelanda.Come riporta gli arresti rientrano nell'ambito di un'operazione molto più ampia, che ha visto la polizia infiltrarsi in un giro di spaccio di droghe per raccoglie">Kotaku gli arresti rientrano nell'ambito di un'operazione molto più ampia, che ha visto la polizia infiltrarsi in un giro di spaccio di droghe per raccogliere informazioni sui clienti abituali degli spacciatori. I quattro arrestati sono stati scoperti proprio ...