Lestrutturali iniziano a pagare ma, nonostante alcuni miglioramenti, in Italia "laeconomica rimanee la disoccupazione è alta, specialmente tra i giovani e i disoccupati di lungo termine". Lo evidenzia l'nel report 'Going for Growth 2018'. Le sfide restano quelle legate a "produttività e investimenti, lavoro e competenze e alla povertà infantile". E' necessario andarecon leper "sostenere la, migliorare la pubblica amministrazione e la lotta alla corruzione", dice l'organizzazione(Di lunedì 19 marzo 2018)