Ocse | cresce la povertà in Italia

Ocse - cresce reddito famiglie italiane : 14.08 "Tra le sette più importani economie la crescita del reddito reale per abitante è nettamente rallentata in tutti i paesi ad eccezione dell'Italia". Lo scrive l'Ocse."In Italia il reddito è progredito dello 0,8% nel terzo trimestre 2017 superando la crescita del Pil reale per abitante fermo allo 0,4%". reddito invece in calo In Gran Bretagna con un dato giù dello 0,3%; calo anche in Germania (0,1% contro 0,5% del trimestre precedente) e ...