Obesità infantile | l’allattamento al seno può proteggere i bambini nati in sovrappeso

(Di lunedì 19 marzo 2018)alpuòindallo sviluppare l’, secondo un nuovo studio della Ewha Womans University College of Medicine, in Corea del Sud. Nello studio, iinavevano molta più probabilità di essere obesi entro i 6 anni rispetto aicon un peso nella norma. Ma il rischio di essereo obesi diminuiva notevolmente se venivano allattati alnei primi 6 mesi di vita, secondo quanto riferito dagli autori dello studio. I ricercatori hanno analizzato la traiettoria peso-crescita e l’effetto protettivo dall’delalneiin un periodo di 8 anni, dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016. Isono stati divisi in 3 gruppi a seconda del peso alla nascita: sottopeso (fino a 2.5 kg), peso normale (tra 2.5 kg e 4 kg),(4 kg e oltre). Durante il ...