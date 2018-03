Nuovo | spettacolare spot TV di God of War incentrato sul rapporto tra Kratos e Atreus

optimaitalia

(Di lunedì 19 marzo 2018) Sony Santa Monica ha rilasciato unTV per God of War, dedicato a una bellissima sequenza che vede protagonisti, i due protagonisti della nuova avventura che arriverà nel corso della primavera in esclusiva PlayStation 4. Il video commerciale è stato trasmesso prima e dopo la messa in onda di Family Guy su Fox ed è focalizzato sulpadre-figlio e sulla "crescita" dinel corso dell'avventura.La clip si intitola "Arrow" e, in effetti, vede come "protagonista" una freccia che percorre i campi di battaglia, scagliata dae che accompagnanel corso di diverse battaglie in cui l'ex Fantasma di Sparta sarà coinvolto insieme al suo misterioso figlio. Il filo conduttore del video si focalizza sulla crescita dicome guerriero, inizialmente incapace persino di scagliare una freccia contro dei semplici animali. Le parole di...