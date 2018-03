Nuovi personaggi in The Walking Dead 8 | chi sono Georgie | Hilda e Midge?

Svelati Nuovi attori per Detroit Become Human - Quantic Dream annuncia Nuovi personaggi : Pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale per la data di uscita - fissata per il 25 maggio 2018 - Sony ha annunciato nuovi personaggi e attori per Detroit Become Human, il nuovo gioco di David Cage targato Quantic Dream (i creatori di Heavy Rain e Beyond Due Anime). Vediamo quali saranno i comprimari e quali volti li interpreteranno. L'annuncio è stato fatto sul profilo ufficiale Twitter di Detroit Become Human, che ha svelato tre nuovi attori ...

Stranger Things - ecco le descrizioni di tre Nuovi personaggi : Dovremo attendere molto probabilmente fino al 2019 per vedere i nuovi episodi di Stranger Things, dato che le riprese della terza stagione partiranno secondo alcune indiscrezioni a metà aprile e continueranno fino all’inizio di ottobre. Ma nel frattempo iniziano a trapelare altri dettagli sulle avventure dei ragazzini di Hawkins, che torneranno a confrontarsi con la minaccia del Sottosopra non del tutto debellata alla fine della scorsa ...

Una Vita - anticipazioni puntate spagnole : Nuovi personaggi in arrivo : Le anticipazioni sulle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita), mostrano, come i nostri fedeli lettori in parte già conoscono, che Victor e Maria Luisa coroneranno la loro storia d’amore. L’episodio di cui stiamo parlando è stato trasmesso nella penisola iberica giovedì 25 gennaio 2018. I due sposi raggiungeranno Juliana Elorza a Parigi, dove Victor aiuterà la madre nella sua nuova attività. Una Vita, anticipazioni, puntate ...

Caulifla - Kale e altri 13 personaggi in Dragon Ball FighterZ? Nuovi leak sui prossimi DLC : Finora Bandai Namco ha confermato solo i primi due personaggi DLC per Dragon Ball FighterZ: l'attuale Season Pass del picchiaduro targato Arc System Works conta 8 combattenti totali previsti per il supporto post lancio, ma non è detto che questo numero non possa allargarsi con ulteriori contenuti aggiuntivi a comporre più stagioni. In attesa di scoprire la data di uscita per il DLC di Broly e Bardack, spuntano in Rete Nuovi leak derivati da una ...

“Isola dei Famosi - ecco i Nuovi naufraghi”. Pronti a partire per l’Honduras. Dopo scandali e defezioni - sono in arrivo due personaggi molto interessanti. I beniformati parlano chiaro : “Un lui e una lei da urlo” : Questa edizione dell’Isola dei Famosi si sta rivelando molto turbolenta. Tra la questione ‘droga’, le varie defezioni e polemiche in Honduras c’è un’ecatombe di concorrenti. L’isola sta a tal punto diventando deserta che la produzione si sta muovendo per rimpinguare la baracca, per evitare l’effetto Castaway. Insomma, nessuno vuol vedere un novello Robinson Crusoe che parla con un cocco per ...

Dragon Ball FighterZ : Nuovi costumi per i personaggi in arrivo grazie al modding : Dragon Ball FighterZ è da poco giunto sul mercato e già si sono radunate community di modder intenti a realizzare nuovi costumi per il roster del gioco, riporta Dualshockers.Abbiamo infatti Vegeta nella sua armatura Saiyan Saga, Goku Super Saiyan 3, Full Power Frieza e le forme base di Goku, Vegeta, Gotenks, Gohan e molto altro ancora. E' possibile scaricare le mod a questo indirizzo, dove troverete le annesse istruzioni ...

Il datamining di Dragon Ball FighterZ anticipa l'arrivo di Nuovi personaggi : Dragon Ball FighterZ è arrivato sul mercato solo da qualche giorno, ma in molti pensano già al futuro del gioco sviluppato da Arc System Works e a cosa potranno contenere i DLC previsti per il titolo.Come riporta Gaming Bolt, potremmo già avere qualche indicazione sui prossimi contenuti in arrivo per Dragon Ball FighterZ. Alcuni utenti hanno curiosato tra i file della versione PC del gioco, trovando numerosi riferimenti a possibili nuovi ...

The King of Fighters XIV : in arrivo Nuovi personaggi : SNK CORPORATION annuncia il lancio di quattro nuovi personaggi DLC ad aprile 2018 per King of Fighters XIV su Steam.Oswald ritorna nella serie KOF come il primo dei quattro nuovi personaggi DLC ad essere lanciati ad aprile. Fin dalla sua prima apparizione in KOF XI, Oswald è diventato uno dei personaggi più amati e richiesti della serie KOF, grazie al suo stile di combattimento unico e alla sua personalità Oswald è un signore anziano e ...

Gli 8 personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ svelati da Nuovi leak - ci sarà tanto DB Super? : Dragon Ball FighterZ è sul mercato da un paio di giorni, ma ovviamente - una volta messe le mani sopra l'ambito picchiaduro targato Arc System Works e Bandai Namco - i giocatori adesso si interrogano su quali potrebbero essere i personaggi DLC che si aggiungeranno al roster base del gioco completo. Saranno in totale otto, secondo i piani attuali di Bandai Namco e, in queste ore, sono emersi degli importanti leak sui possibili contenuti ...

Nuovi screenshot di Code Vein mostrano diversi personaggi e la Home Base : Nelle ultime ore Bandai Namco ha mostrato una caterva di screenshot dedicati a Code Vein, nuovo JRPG soulslike in uscita nel corso del 2018. La corposa lista di immagini, questa volta, riguarda i vari personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura, alcuni radunati presso la Home Base, mentre altri - come vedremo - altrove. Le immagini di Code Vein ci mostrano in azione svariati personaggi: Coco (Nanako Mori), Davis (Shin’ya Takahashi), ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : anche VICTOR lascia la soap - sei Nuovi personaggi in arrivo! : Nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita) sta per avvenire un cambio radicale delle storyline in corso: come abbiamo infatti segnalato nei nostri precedenti post, Maria Luisa Palacios (Cristina Abad) e VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) convoleranno a giuste nozze nell’episodio in onda (ovviamente in Spagna) giovedì 25 gennaio 2018. I novelli sposi, una volta passati i festeggiamenti di rito, sceglieranno di abbandonare il quartiere ...

Dynasty Warriors 9 : Nuovi gameplay trailer dedicati ai personaggi : Di certo non si può dire che Koei Tecmo tenga per sé informazioni e materiale dedicati al suo Dynasty Warriors 9. La compagnia, da qualche tempo, condivide in rete vari video che mostrano il suo titolo, filmati dedicati ai personaggi soprattutto, ma anche al mondo di gioco.Oggi, la compagnia rimane fedele alla sua politica pubblicando altri gameplay trailer, segnalati da Dualshockers, dedicati ai protagonisti di Dynasty Warriors 9. Qui di ...

11 Nuovi video sui personaggi di The Seven Deadly Sins Knights of Britannia : Bandai Namco ha rilasciato 11 nuovi trailer gameplay per The Seven Deadly Sins Knights of Britannia, introducendo i personaggi di Griamore, Howzer, Helbram (Aldrich e Fairy), Slader, Dreyfus, Hendrickson (Normale, Blood-Red e Ash-Gray), e Meliodas (Demon Mark e con la spada di Liz). Si tratta del videogioco che uscirà in esclusiva PS4, ispirato al noto anime che traspone, a sua volta, l’omonimo manga di Nakaba Suzuki. The Seven Deadly Sins ...

Anticipazioni Una Vita : chi sono ELVIRA - SIMON e ARTURO? News sui Nuovi personaggi : Nella puntata di Una Vita andata in onda il 17 gennaio su Canale 5, i telespettatori italiani della telenovela hanno assistito a tre nuovi ingressi: nel corso del funerale della povera Guadalupe Serra (Arantxa Aranguren), la narrazione della storia si è infatti improvvisamente spostata su un palazzo lussuoso dove la giovane ELVIRA Valverde (Laura Rozalen), disperata per le continue angherie del padre e Colonnello dell’esercito Arturo ...