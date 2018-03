Nuova era Della Valle | la cessione è passato

Volkswagen Touareg - Primi teaser della Nuova generazione : La Volkswagen continua a rilasciare piccoli teaser della nuova Touareg, mentre un esemplare sta viaggiando da Bratislava a Pechino in vista del lancio ufficiale del modello, in calendario il prossimo 23 marzo in Cina.I teaser dei gruppi ottici. Oggi siamo in grado di vedere da vicino il gruppo ottico anteriore Full Led, che mette in risalto la piccola striscia superiore delle luci diurne e gli elementi singoli interni d'illuminazione. Un altro ...

Equinozio di primavera - cade Nuovamente il 20 marzo e in futuro anche il 19 : giorno della festa del papà : primavera questa sconosciuta. Tutti noi collochiamo l’arrivo della nella stagione il 21 marzo, ma il momento preciso è diverso di anno in anno e sarà il 20 marzo fino al 2102. anche quest’anno quindi l’Equinozio cade il 20 marzo e precisamente alle ore 17.15. La ragione è scientifica: l’Equinozio è la giornata in cui il numero di ore di luce è identico a quelle di buio. È di fatto “colpa” del calendario gregoriano, introdotto ...

Burian bis - Nuova ondata di gelo e maltempo/ Previsioni meteo : temporali e neve - calano le temperature : Burian bis, nuova ondata di gelo e maltempo. Previsioni meteo: temporali e neve, calano le temperature. Le ultime notizie sulla perturbazione, l'ottava nel mese di marzo(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:48:00 GMT)

“Amazing China” è record d’incassi al cinema : ecco la Nuova frontiera della propaganda di Xi Jinping : Si chiama Amazing China ed è il nuovo fiore all’occhiello della propaganda cinese campione di incassi al botteghino. Pensato per esaltare l’operato del presidente Xi Jinping, il documentario realizzato dalla CCTV riassume in 90 minuti i successi inanellati nei primi cinque anni di governo, dalle opere infrastrutturali alla scienza, passando per il progetto Belt and Road, la nuova via della seta con cui Pechino punta a rilanciare gli scambi ...

Cina - Nuova era alla Banca centrale. Le sfide per il prossimo governatore : Tre lustri di prudente , e astuta, politica monetaria con il marchio del governatore Zhou Xiaochuan peseranno non poco sulle spalle del suo successore alla guida della Banca centrale cinese. Il nome ...

Domenica Sportiva Lariana Questa sera Nuova puntata : La Domenica Sportiva Lariana pronta come sempre ad offrire il meglio del calcio dei dilettanti della provincia di Como. Si parte con la gara di Serie D tra Como e Borgaro Nobis, con i lariani che ...

Autorità di Donetsk commentano Nuova operazione militare a Kiev - : Venerdì scorso, il Presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha detto che il regime dell'operazione antiterrorismo nel Donbass è terminato ed è stato sostituito dall'operazione delle Forze Unite. In ...

IL CASO/ Comunità Laudato si' - ricostruire Amatrice : non i soldi ma l'opera Nuova di un cuore aperto : Mons. Pompili, vescovo di Rieti, e Carlin Petrini di Slow Food fondano le Comunità Laudato si'. Nel nome, la bellezza di un'impresa laica e civile.

The Voice of Italy - Nuova stagione al via. Costantino della Gherardesca : 'Resterò me stesso' : Un nuovo cast, un meccanismo rinnovato e un altrettanto rinnovato impianto scenografico: sarà un vero e proprio nuovo inizio di ' The Voice of Italy ' , al via il 22 marzo su Rai2. Tante le novità, ...

#WarGames : disponibile la Nuova esperienza interattiva del creatore di Her Story : Sam Barlow, creatore di Her Story torna in campo (in veste di Executive Creative Director) con la nuova esperienza interattiva strutturata come una serie TV, #WarGames, in cui dovremo unirci ad un gruppo di adolescenti hacktivisti che hanno l'intento di salvare il mondo utilizzando la tecnologia informatica. Il gioco è legato, a livello di IP, al film Wargames - Giochi di Potere anche se i collegamenti sembrano effettivi sembrerebbero quasi ...

Enel - al via Nuova produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione : Teleborsa, - Al via il progetto di riconversione della fabbrica 3SUN di Enel Green Power che consentirà al sito industriale di Catania di diventare il primo impianto a livello mondiale a produrre in ...

Piazza San Carlo - la Nuova ipotesi : "Spray urticante per generare panico e borseggiare" : C'è una prima "svolta" nelle indagini sui fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, durante la proiezione della finale...