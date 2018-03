Nuova capsule Superga e Alexa Chung

La Nuova mania dei giovani : masticare capsule di detersivo : La piattaforma di streaming video ha fatto sapere, riporta la CNN: 'Le linee guida della Community di YouTube vietano i contenuti che istigano attività pericolose, che presentano un rischio ...

Nuova mania : mangiare capsule di detersivo Video : Più che 'sfida' andrebbe definita come vera e propria 'follia': i giovani di oggi, soprattutto statunitensi, si stanno imbattendo in questi giorni nella 'Tide Pod Challenge', ovvero ingerire capsule di detersivo. Sul web i Video che mostrano gli #adolescenti mentre si cimentano in questa prova, ma anche i commenti di utenti innervositi e stupiti che si chiedono perché gli adolescenti di oggi debbano rischiare con gesti così sciocchi e ...

Nuova mania : mangiare capsule di detersivo : Più che 'sfida' andrebbe definita come vera e propria 'follia': i giovani di oggi, soprattutto statunitensi, si stanno imbattendo in questi giorni nella 'Tide Pod Challenge', ovvero ingerire capsule di detersivo. Sul web i video che mostrano gli adolescenti mentre si cimentano in questa prova, ma anche i commenti di utenti innervositi e stupiti che si chiedono perché gli adolescenti di oggi debbano rischiare con gesti così sciocchi e ...

La Nuova follia dei teenagers Usa : mangiare capsule di detersivo : nuova follia dei teenagers Usa, l’ultima ‘prova di coraggio’ che corre sui social è a dir poco allarmante: bisogna mangiare le capsule del detersivo per lavatrici, il ‘Tide Pod Challenge’. La Consumer Product Safety Commission, afferma la Cbs, ha lanciato un appello ricordando che l’ingestione del detersivo contenuto può essere fatale. Solo quest’anno, riporta la American Association of Poison Control ...