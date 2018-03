Nuova bufala reddito di cittadinanza ed art 38 della Costituzione | la verità

“Aumento di 35 euro sulla bolletta della luce” : Nuova bufala Su WhatsApp : WhatsApp e la Bufala Enel, ecco la verità sui 35 euro in bolletta – Comunicato ufficiale. Ufficialmente smentita la Bufala bollette Enel dei 35 euro: la verità raccontata dall’azienda Bufala dei 35 euro nella bolletta elettrica che viaggia via WhatsApp Arriva, tanto per cambiare, una Nuova Bufala su WhatsApp. Questa volta però c’è del vero, ma […]

“State attenti - non condividete!”. WhatsApp - occhio alla Nuova bufala. Se anche voi avete ricevuto questo curioso messaggio - niente paura - non siete i soli. 4 consigli utilissimi per non cadere (di nuovo) nel “tranello” : In questi giorni non si è parlato d’altro: Facebook, WhatsApp, ma anche a voce. “Sui social network e attraverso testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non pagare la ...

Nuova bufala di Di Maio I due candidati «espulsi» non lasceranno il seggio : I l passo indietro è soltanto sulla carta. Andrea Cecconi e Carlo Martelli, i parlamentari Cinque Stelle accusati di irregolarità nelle restituzioni di denaro previste dal M5s, hanno annunciato la rinuncia all'eventuale elezione. Una possibilità non prevista dalla legge. Con ogni probabilità, i due dovranno dimettersi dinanzi all'aula di appartenenza, che deve dare il via libera. E spesso deputati e senatori si esprimono contro le ...

Impazza il buono Conad 500 euro : Nuova bufala all’orizzonte - cosa si rischia : Tutti ingolositi dal messaggio del buono Conad da 500 euro, sarebbe assurdo il contrario. Centinaia di euro appunto da spendere presso uno dei negozi del noto marchio nazionale non sono affatto male ed ecco che riparte una catena social (in particolare sull'applicazione di messaggistica WhatsApp) che altro non è se non una bufala o meglio truffa pure studiata per sfruttare ignari utenti. A cosa dobbiamo stare attenti più precisamente? Già ...

Affaroni da Ikea? No - è la Nuova bufala su WhatsApp : Continuano le truffe su WhatsApp: stavolta tocca a Ikea, protagonista di una nuova campagna di messaggi bufala. Ancora una volta, come è già accaduto molto spesso di recente, si tratta di una campagna di scam, volta a far aprire un sito visibilmente truffaldino che con ogni probabilità si approprierà di qualche dato degli utenti. L'articolo Affaroni da Ikea? No, è la nuova bufala su WhatsApp è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuova ondata di Email ed SMS Aspiegel Huawei anche da 85264506503 : nessuna bufala : Continuano le discussioni online in merito alle Email e gli SMS Aspiegel Huawei in giro per il web, in virtù del fatto che ancora oggi in svariate community online ci si chiede se il messaggio in questione rappresenti una truffa o più in generale una bufala. Ecco perché tocca tornare su un argomento trattato pochi giorni fa sulle nostre pagine, nel tentativo di fare chiarezza una volta per tutte su un argomento che a quanto pare coinvolge ...

Domenica Live di Barbara D'Urso al centro di una Nuova bufala Video : Ci risiamo. Dal web arrivano voci incontrollate su una chiusura imminente di #Domenica Live, il programma condotto da #Barbara D'Urso che nell'ultima settimana ha battuto Domenica In negli ascolti tv [Video]. Tutta colpa, secondo quanto scrivono coloro che annunciano il rischio concreto di chiusura della trasmissione, dell'intervista fatta ad Allegra Cole, la super maggiorata che di certo non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori ...

Domenica Live di Barbara D'Urso al centro di una Nuova bufala : Ci risiamo. Dal web arrivano voci incontrollate su una chiusura imminente di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso che nell'ultima settimana ha battuto Domenica In negli ascolti tv. Tutta colpa, secondo quanto scrivono coloro che annunciano il rischio concreto di chiusura della trasmissione, dell'intervista fatta ad Allegra Cole, la super maggiorata che di certo non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori di Canale 5 ...

WhatsApp : Nuova bufala in circolo - scopriamo cosa riguarda : WhatsApp è conosciuto per essere un servizio di messaggistica che garantisce ai propri clienti di conversare, nonostante spesso sul colosso si abbattano una serie di bufale, nate con la finalità di scoraggiare magari l'utilizzo del servizio per l'invio e la ricezione di messaggi. L'applicazione comunque non perde tempo a commentare le fake news preferendo concentrarsi su una serie di aggiornamenti per annunciare una novità ogni due o tre mesi ...

Liverpool su due protagonisti della serie A; Icardi : Nuova 'bufala' dalla Spagna Video : Il #Calciomercato, croce e delizia dei tifosi di tutto il mondo. Per quanto riguarda gli appassionati italiani, le notizie che provengono dalle altre nazioni sono certamente le più lette quando riguardano possibili rinforzi per le rispettive squadre del cuore, ma anche quando si parla di eventuali trasferimenti all'estero di alcuni indiscussi protagonisti del campionato di #serie A. In tal caso è prepotentemente sulla scena il Liverpool che, ...